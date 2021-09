Aπίστευτα νέα μοιράζονται οι επιστήμονες στον χώρο της Αστρονομίας με το κοινό, όσον αφορά τον γνωστό αστεροειδή "Κλεοπάτρα 216", αφού όπως υποστηρίζουν φαίνεται πως κατ' ουσίαν αποτελεί έναν... σωρό από διαστημικά μπάζα!

Ο αστεροειδής, γνωστός για το παράξενο σχήμα του που προσομοιάζει σε κόκαλο βρίσκεται σε τροχιά μεταξύ του Άρη και του Δία.

Η Κλεοπάτρα, πιο γνωστή ως ο «αστεροειδής του κόκαλου» εξαιτίας του σχήματος των δύο λοβών της, έχει μήκος περίπου 270 χιλιόμετρα αλλά και ένα το δικό της ζεύγος φεγγαριών.

Οι νέες παρατηρήσεις των ειδικών αναφέρουν ότι ο αστεροειδής είναι ένας συσσωρευμένος σωρός από μπάζα που πιθανώς σχηματίστηκε από συντρίμμια από μια γιγαντιαία πρόσκρουση.

"Η Κλεοπάτρα είναι πραγματικά ένα μοναδικό σώμα στο ηλιακό μας σύστημα", δήλωσε ο Φρανκ Μάρκις, αστρονόμος στο Ινστιτούτο SETI στο Μάουντεν Βιού της Καλιφόρνια και στο Εργαστήρι Αστροφυσικής στην Μασσαλίας της Γαλλίας, ο οποίος ηγήθηκε της νέας έρευνας για τον αστεροειδή.

Η επιστήμη σημειώνει μεγάλη πρόοδο χάρη στη μελέτη περίεργων ακραίων περιπτώσεων. Νομίζω ότι η Κλεοπάτρα είναι μία από αυτές και η κατανόηση αυτού του πολύπλοκου συστήματος πολλαπλών αστεροειδών μπορεί να μας βοηθήσει να μάθουμε περισσότερα για το ηλιακό μας σύστημα", προσθέτει.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν για πρώτη φορά την Κλεοπάτρα πριν από περίπου δύο δεκαετίες. Τα φεγγάρια ανακαλύφθηκαν το 2008 από τον Μάρκις και τους συναδέλφους του, οι οποίοι τα ονόμασαν Αλεξέλιο και Κλεοσελήνη όπως ονομάζονταν τα παιδιά της βασίλισσας της Αιγύπτου Κλεοπάτρας.

Οι νέες παρατηρήσεις για τον αστεροειδή έγιναν μεταξύ 2017 και 2019 από το πολύ μεγάλο τηλεσκόπιο του Ευρωπαϊκού Νοτίου Αστεροσκοπείου στη Χιλή. Καθώς ο αστεροειδής περιστρεφόταν, το τηλεσκόπιο τον αποτύπωσε από διαφορετικές γωνίες, επιτρέποντας νέους υπολογισμούς του μήκους και του όγκου του.

Τα αποτελέσματα των μελετών, που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη (9 Σεπτεμβρίου) σε δύο εργασίες στο περιοδικό Αστρονομία και Αστροφυσική, αναλύουν επίσης τα δεδομένα για τις τροχιές των δύο φεγγαριών του αστεροειδή. Λαμβάνοντας υπ' όψιν το μήκος του αστεροειδή, αυτές οι πληροφορίες επέτρεψαν σε μια ομάδα με επικεφαλής τον Μιροσλάβ Μπροζ, έναν αστρονόμο στο Πανεπιστήμιο του Σαρλς στην Πράγα, να υπολογίσει τη μάζα του αστεροειδή, ο οποίος εκτιμάται πως αγγίζει τους 3,27 τετραδισεκατομμύρια τόνους και αποδείχθηκε ότι ήταν 35 % χαμηλότερη από την προηγούμενη εκτίμηση.

Η πυκνότητά του, που τώρα υπολογίζεται στα 3,4 γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό, είναι επίσης χαμηλότερη από την προηγούμενη εκτίμηση των 4,5 γραμμαρίων ανά κυβικό εκατοστό.

New images are spotlighting on a game of fetch that’s out of this world. Astronomers captured detailed observations of the asteroid 216 Kleopatra — an asteroid with two moons that just happens to look a lot like a dog bone.

https://t.co/GCwj4P2Lqh