Την αντικατάσταση γιατρών και νοσηλευτών με ρομπότ για τη λήψη ρινικών δειγμάτων επιδιώκουν οι Κινέζοι.



To ρομπότ είναι υπό ανάπτυξη από το Λαϊκό Νοσοκομείο Σεντζέν Λουοχού από την απαρχή της πανδημίας. Χρησιμοποιεί τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για να εντοπίσει τη μύτη και να πάρει δείγμα και κατάλληλη τεχνολογία για να γνωρίζει πόση δύναμη θα χρησιμοποιήσει κάθε φορά. Το πλήρως αυτοματοποιημένο ρομπότ γίνεται όλο και καλύτερο όσο παίρνει περισσότερα δείγματα αντιλαμβανόμενο «το βάθος της ρινικής κοιλότητας».



«Το ρομπότ μπορεί να αντικαταστήσει τους ανθρώπους κάνοντας αυτό την επικίνδυνη και μολυσματική αυτή δουλειά, κι όχι μόνο για τον κορωνοϊό» δηλώνει ο διευθυντής του νοσοκομείου.

Tώρα πόσο ψύχραιμοι μπορεί να είναι ορισμένοι βλέποντας να προσεγγίζει τη μύτη τους ένα μηχάνημα, έστω και μια μπατονέτα, είναι άλλη ιστορία.

