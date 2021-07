Το τρένο, τύπου «maglev bullet», μπορεί να φτάσει ταχύτητες έως και 600 χιλιομέτρων την ώρα, παρουσιάστηκε στο Kινγκντάο της Κίνας και αποτελεί πλέον το γρηγορότερο τρένο στον κόσμο.

Το εν λόγω τρένο αναπτύχθηκε από την κρατική εταιρεία China Railway Rolling Stock Corporation.Το τρένο φαίνεται σαν να αιωρείται, χάρη σε μια ηλεκτρομαγνητική δύναμη που του επιτρέπει «να γλιστρά» πάνω από τις ράγες.

Ο Liang Jianying, αναπληρωτής γενικός διευθυντής και επικεφαλής μηχανικός του CRRC Sifang, δήλωσε στα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι εκτός από την ταχύτητά του, το τρένο εκπέμπει χαμηλά επίπεδα ηχορύπανσης και απαιτεί λιγότερη συντήρηση από άλλα τρένα υψηλής ταχύτητας.

Η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας αποτελεί μείζονα προτεραιότητα στην Κίνα, η οποία στοχεύει στη σύνδεση περισσότερων από τις μεγάλες πόλεις της με τρένο, για τη μείωση του χρόνου και του κόστους που απαιτείται για να ταξιδέψει κάποιος στην πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου.

Επί του παρόντος, το μέσο τρένο υψηλής ταχύτητας στην Κίνα μπορεί να λειτουργεί με ταχύτητα περίπου 350 χλμ / ώρα, ενώ τα αεροπλάνα πετούν στα 800-900 χλμ / ώρα.

Ωστόσο, δεν είναι ακόμα δυνατό το τρένο να υποδεχτεί επιβάτες λόγω έλλειψης των απαραίτητων σιδηροδρομικώμ δικτύων . Η Κίνα διαθέτει μόνο μία γραμμή maglev για εμπορική χρήση, που συνδέει το αεροδρόμιο Pudong της Σαγκάης με τον σταθμό Longyang Road στην πόλη. Η διαδρομή των 30 χλμ διαρκεί περίπου επτάμισι λεπτά, με το τρένο να φτάνει ταχύτητες 430 χλμ / ώρα (267 μίλια / ώρα).



