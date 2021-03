Ποιο φρούτο να είναι ο «απαγορευμένος καρπός» του Κήπου της Εδέμ που οδήγησε τους πρωτόπλαστους εκτός παραδείσου;

Εάν απαντήσατε ότι είναι το μήλο, μάλλον κάνετε λάθος.

Η Εβραϊκή Βίβλος δεν περιγράφει τι είδους φρούτου έφαγαν ο Αδάμ και η Εύα. «Δεν ξέρουμε τι ήταν. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι πρόκειται για μήλο«, εξηγεί ο καθηγητής Ραμπί Αρί Ζιβοτόφσκι, καθηγητής στο ισραηλινό Πανεπιστήμιο Μπαρ – Ιλαν στο Live Science.

Στη Γενεση περιγράφεται πως ο Θεός προειδοποίησε τον Αδάμ να μην φάει από το «δέντρο της γνώσης» αλλά ένα φίδι στον κήπο παρότρυνε την Εύα να δοκιμάσει τον καρπό. Εκείνη δάγκωσε τον καρπό και μάλιστα έδωσε και στον Αδάμ να φάει.

Για το είδος του φρούτου του δέντρου της γνώσης, περιγράφεται απλώς ως «φρούτο του δέντρου», αναφέρει ο Ζιβοτόφσκι. «Μόνο αυτό λέει. Καμία διευκρίνιση. Δεν ξέρουμε τι είδους δέντρο, δεν ξέρουμε ποιο φρουτο».

Η εβραϊκή λέξη που χρησιμοποιείται στο κείμενο είναι «peri» και είναι μια λέξη γενική για τα φρούτα τόσο στα βιβλικά εβραϊκά όσο και στα σύγχρονα, εξηγεί ο καθηγητής.

Στη σύγχρονη εβραϊκή γλώσσα, η λέξη για το μήλο είναι «tapuach» και δεν εμφανίζεται πουθενά στη Γένεση ή στα πέντε πρώτα βιβλία της Εβραϊκής Βίβλου. Εμφανίζεται ωστόσο σε άλλα, μεταγενέστερα βιβλικά κείμενα. Κατά τη βιβλική περίοδο «tapuach» ήταν γενικά τα φρούτα.

Ποιός ήταν τελικά ο απαγορευμένος καρπός;

Ραβίνοι ερμηνεύοντας την εβραϊκή Βίβλο στο Ταλμουδ, μια συλλογή κειμένων διδασκαλιών ραβίνων και βιβλικών νόμων, καθώς και άλλων συγγραμμάτων που ολοκληρώθηκαν γύρω στο 500 μ.Χ., έχουν επισημάνει ορισμένες πιθανότητες σχετικά με το μυστηριώδες φρούτο και σε κανένα από τα σενάριά τους δεν υπάρχει το μήλο.

Κατά το πέρασμα των χρόνων, ραβίνοι έγραψαν ότι το φρούτο θα μπορούσε να είναι ένα σύκο, καθώς στην εβραϊκή βίβλο, ο Αδάμ και η Εύα όταν συνειδητοποίησαν τη γύμνια τους μετά το δάγκωμα των φρούτων καλύφθηκαν με φύλα από συκιά.

Επίσης κάποιοι ραβίνοι εκτιμούν ότι θα μπορούσε ο καρπός να είναι και στάρι, καθώς η εβραϊκή λέξη για το στάρι είναι «chitah» λέξη που είναι παρόμοια με τη λέξη«cheit», που σημαίνει αμαρτία.

Τα σταφύλια, ή το κρασί από σταφύλια είναι μια άλλη πιθανότητα.

Τέλος οι ραβίνοι έγραψαν ότι ο απαγορευμένος καρπός θα μπορούσε να είναι ένα κίτρο ή «etrog» στα εβραϊκά, ένα γλυκόπικρο φρούτο παρόμοιο με το λεμόνι το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι κατά τη διάρκεια της εορτής της εορτή της Σκηνοπηγίας (Sukkot).

Πως φτάσαμε όμως να θεωρείται το μήλο ο βιβλικός απαγορευμένος καρπός, τη στιγμή μάλιστα που σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2017 στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications οι μηλιές δεν υπήρχαν καν στη Μέση Ανατολή, αλλά ευδοκιμούσαν στο Καζακστάν της Κεντρικής Ασίας;

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ζιβοτόφσκι, η εκδοχή του μήλου δεν έχει την προέλευσή της στην εβραϊκή λαϊκή παράδοση αλλά στη Ρώμη του 382 μ.Χ., όταν ο Πάπας Δάμασος ζήτησε από τον μελετητή Ιερώνυμο να μεταφράσει τη Βίβλο στα Λατινικά, όπως αναφέρει η Encyclopedia Britannica. Ο Ιερώνυμος μετέφρασε την εβραϊκή λέξη «peri» στη λατινική «malum», σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Απελμπάουμ, ομότιμο καθηγητή αγγλικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Uppsala της Σουηδίας.

Η λέξη malum στα λατινικά μεταφράζεται στα αγγλικά ως apple, μια λέξη που αφορούσε κάθε είδους φρούτο που έχει πυρήνα με σπόρους και σάρκα του καρπού γύρω του. «Αλλά ήταν ένας γενικός όρος (για τα φρούτα)», εξήγησε ο Άπελμπάουμ στο Live Science.

Η λέξη apple είχε αυτή τη γενική σημασία έως τον 17ο αιώνα, σύμφωνα με το Online Etymological Dictionary. Είναι πιθανό ότι ο Ιερώνυμος επέλεξε τη λέξη «malum» για να αποδώσει τη λέξη φρούτο, επειδή ακριβώς η ίδια λέξη σημαίνει κακό, πρόσθεσε ο Άπεμπάουμ. Συνεπώς αυτός μπορεί να είναι και ο λόγος που ο Ιερώνυμος διάλεξε αυτή τη λέξη για να αναφερθεί στο πρώτο μεγάλο λάθος της ανθρωπότητας.

Την ίδια ώρα, πίνακες και άλλες καλλιτεχνικές απεικονίσεις του Κήπου της Εδέμ συνέβαλαν στο να γίνει κοινή παραδοχή ότι το μήλο είναι ο απαγορευμένος καρπός. Σε αντίθεση με την γραφή, στην τέχνη ένα φρούτο δεν μπορεί να αποτυπωθεί γενικά. «Οι καλλιτέχνες, σε αντίθεση με τους συγγραφείς, έπρεπε να δείξουν κάτι» είπε ο Άπελμπάουμ.

Δεν χρησιμοποίησαν ωστόσο όλοι οι καλλιτέχνες μήλο αλλά σε κάποιες απεικονίσεις υπάρχουν ως απαγορευμένα φρούτα το κίτρο ("Ghent Altarpiece", Hubert and Jan van Eyck, 1432), το βερίκοκο (("Eve Tempted By the Serpent", Defendente Ferrari, 1520-25) αλλά και το ρόδι ("The Fall of Man",Peter Paul Rubens, 1628-29).

Ήταν όμως ο καρπός του «Χαμένου Παραδείσου» το μήλο που νομίζουμε σήμερα;

Η περιγραφή του Μίλτον για το γλυκό και εξαιρετικά ζουμερό φρούτο που δάγκωσε η Εύα, ταιριάζει με τα ροδάκινα σύμφωνα με τον Άπελμπάουμ.

Πηγή: livescience

Πηγή: skai.gr