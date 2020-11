Ο αγώνας για τη νίκη της προεδρίας των ΗΠΑ καθήλωσε όλο τον κόσμο στους τηλεοπτικούς δέκτες.

Οι Αμερικανοί το βράδυ των εκλογών έκαναν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες αναζητήσεις στο διαδίκτυο, ενώ όλος ο κόσμος αναζητούσε τις «εκλογές».

Το Google ανήρτησε στο Twitter τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις τη νύχτα εκείνη.

Η πιο συχνή αναζήτηση ήταν για «εύρεση κάβας κοντά μου» ή «εύρεση τηγανιτών πατατών κοντά μου».

Άλλη αναζήτηση που αναδείχθηκε ήταν η «εύρεση Κινέζικου φαγητού κοντά μου».

Top trending on all of US Google search right now in the US:



1. exit polls

2. live election coverage

3. chinese food near me

4. who won the election today

5. election coverage



More data: https://t.co/nfYDxkDMAT — GoogleTrends (@GoogleTrends) November 3, 2020

Ωστόσο, η αναζήτηση «εκλογές» ήταν αρκετά ψηλά παγκοσμίως.



The most searched term in the past 24 hours globally is "election".



The top trending search is "live election results", which has spiked +5,000%, past 24 hours worldwide.https://t.co/3jJ7wKgSul#ElectionNight #Election2020 pic.twitter.com/cOYsOtmCtR — GoogleTrends (@GoogleTrends) November 4, 2020

Πηγή: Fox News