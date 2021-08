Στην κατάργηση της λειτουργίας «swipe up» , προχωρά το Instagram από τις 30 Αυγούστου κι έπειτα.

Στη θέση του έρχεται ένα αυτοκόλλητο στο οποίο οι χρήστες θα μπορούν να προσθέτουν το link που επιθυμούν .

Μάλιστα, αυτό το αυτοκόλλητο θα είναι διαθέσιμο σε όλους, κάτι που σημαίνει πως δε θα υπάρχει πλέον η διαφορά μεταξύ απλών χρηστών και influencers με πάνω από 10.000 ακολούθους ή verified λογαριασμούς.

Επίσης οι χρήστες θα μπορούν να απαντούν στα stories που περιέχουν αυτοκόλλητο, κάτι που δε συνέβαινε με τα stories με swipe up link.

Instagram is retiring the swipe up https://t.co/KXEkX1QADt pic.twitter.com/rW36qqkOx0