Ηλεκτρονικές Απάτες: Πώς λειτουργεί το αόρατο δίκτυο ψηφιακών παγίδων

Με πρόσφατο παράδειγμα την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος ψευδοεπενδυτών, με λεία άνω των 50 εκατ. ευρώ, οι ηλεκτρονικές απάτες αναδεικνύονται σε μία από τις πιο επικίνδυνες μορφές σύγχρονου εγκλήματος, καθώς το κύκλωμα, που λειτουργούσε μέσω οργανωμένων «call centers», αποτυπώνει τη δομή και την πολυπλοκότητα ενός φαινομένου που καταδεικνύει ότι οι ψηφιακές απάτες δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα περιστατικά αλλά μια οργανωμένη «βιομηχανία» που διευρύνεται διαρκώς, αξιοποιώντας την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), για να προσφέρουν ολοένα και πιο εξελιγμένα εργαλεία εξαπάτησης.

Ο δικηγόρος με εξειδίκευση στις ηλεκτρονικές απάτες, Πάνος Ανδρέου, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στον Βασίλη Κουφόπουλο, ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο τα κυκλώματα εξαπάτησης προσαρμόζονται άμεσα στις εξελίξεις της καθημερινότητας, αξιοποιώντας τες ως εργαλείο παραπλάνησης, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα ψευδή μηνύματα που εμφανίζονται ως «Fuel Pass», επιστροφές χρημάτων ή επιδόματα.

Εξήγησε ότι πρόκειται για οργανωμένη διαδικασία συστηματικής συλλογής και αξιοποίησης διαθέσιμων δεδομένων από ανοιχτές πηγές, όπως τα κοινωνικά δίκτυα και επαγγελματικές πλατφόρμες, αλλά και από το λεγόμενο «σκοτεινό διαδίκτυο», με αποτέλεσμα ακόμη και δημόσια προσβάσιμες πληροφορίες να μετατρέπονται σε εργαλεία εξαπάτησης.

Τα στοιχεία αυτά «συνθέτουν», εν συνεχεία, μια δεξαμενή υποψήφιων θυμάτων με βάση το «κοινωνικό προφίλ» τους, πχ ηλικιωμένοι, άνεργοι. Αναλόγως την κατηγορία στην οποία θα απευθυνθούν, οι απατεώνες σκηνοθετούν ένα σενάριο απάτης ειδικά σχεδιασμένο για τον πολίτη που θέλουν να παγιδεύσουν, συνοψίζει ο κος Ανδρέου περιγράφοντας έτσι μια «tailor made» απάτη πάνω στο εκάστοτε θύμα, βασιζόμενη και στον παράγοντας το θύμα να μη δώσει την πρέπουσα σημασία.

Όσον αφορά μάλιστα τη διαδρομή και την τοποθέτηση των κλεμμένων χρημάτων, το κύκλωμα, εξηγεί ο νομικός πληροφορικός, μεριμνά ώστε τα ποσά να μην μπορούν να συνδεθούν άμεσα με τα μέλη του, αξιοποιώντας ανθρώπους ως «money mules».

Αναζητούν άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, όπως τοξικοεξαρτημένους ή γενικότερα ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες, και τους προτείνουν μικρή χρηματική αμοιβή, για παράδειγμα 200 ευρώ, προκειμένου να ανοίξουν έναν τραπεζικό λογαριασμό και να παραχωρήσουν την τραπεζική τους κάρτα για χρήση. Στη συνέχεια, όταν τα χρήματα αφαιρούνται από το θύμα, δεν καταλήγουν απευθείας στους δράστες, αλλά μεταφέρονται στον λογαριασμό του λεγόμενου «αχυρανθρώπου» (money mule) και αποσύρονται άμεσα από ΑΤΜ, με αποτέλεσμα να στοχοποιείται και να διώκεται ποινικά το συγκεκριμένο πρόσωπο, και όχι τα μέλη του οργανωμένου κυκλώματος που βρίσκονται πίσω από την απάτη.

Σύμφωνα με τον κο Ανδρέου, σε επίπεδο ποινικών ερευνών έχουν καταγραφεί υποθέσεις ηλεκτρονικών απατών μέσω phishing, για τις οποίες έχουν σχηματιστεί ιδιαίτερα εκτεταμένες δικογραφίες, που αποτυπώνουν τη δομή και την οργάνωση τέτοιων κυκλωμάτων. Σε ορισμένες από αυτές, οι οποίες αφορούν εκατοντάδες κατηγορούμενους, περιγράφεται η δράση ομάδων που, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, συνδέονταν με κοινότητες Ρομά και λειτουργούσαν με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, με σαφή ιεραρχία και κατανομή ρόλων.

Όπως προκύπτει, οι ομάδες αυτές διέθεταν οργανωμένη υποδομή και τεχνικές μεθόδους απόκρυψης, μεταξύ των οποίων η μετακίνηση εξοπλισμού μεταξύ διαφορετικών σημείων ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός μέσω διαδικτυακών διευθύνσεων (IP), ενώ σε μία από τις δικογραφίες αναφέρονται πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι, στοιχείο που αποτυπώνει το εύρος της δραστηριότητας. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνών, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι πρόκειται για πρόσωπα χωρίς τυπική εκπαίδευση, σπουδές ή εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση, τα οποία ωστόσο φέρονται να έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες στον χειρισμό συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής και ψηφιακών συναλλαγών.

Η τεχνογνωσία αυτή τους επέτρεπε να εκτελούν οργανωμένες απάτες με υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας, εκμεταλλευόμενοι τόσο τα τεχνικά κενά των συστημάτων όσο και την περιορισμένη εξοικείωση των θυμάτων με τις διαδικασίες ηλεκτρονικών πληρωμών.

Πηγή: skai.gr

