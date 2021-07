Η πρώτη ατσάλινη 3D-printed γέφυρα του κόσμου άνοιξε για το κοινό στο Άμστερνταμ και δημιουργήθηκε αποκλειστικά από ρομποτικούς βραχίονες οι οποίοι χρησιμοποιούσαν πυρσούς συγκόλλησης για να προσθέσουν στρώμα-στρώμα τα υλικά της γέφυρας.

The world's first 3D-printed steel bridge has opened in Amsterdam.



It is made of 4500 kilograms of stainless steel and took four robots six months to print using welding torches.