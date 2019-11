Σε ένα αφιέρωμα της NASA στην πιο μακρινή πτήση που διεξήχθη ποτέ από διαστημόπλοια, το αντικείμενο MU69 Kuiper Belt 2014 MU69 μετονομάστηκε επίσημα Arrokoth, ένας όρος που σημαίνει «ουρανός» σε δύο ινδιανικές διαλέκτους και επιλέχθηκε προς τιμήν της κουλτούρας των Ινδιάνων στο Maryland, όπου βρίσκεται η βάση της αποστολής New Horizons.

Αρχικά, το αντικείμενο MU69 Kuiper Belt 2014 MU69 είχε ονομαστεί Ultima Thule, όρος που αναφέρεται σε μία μακρινή και μυστηριώδη περιοχή. Ωστόσο ένας δημοσιογράφος του Newsweek αποκάλυψε πως αυτή η ονομασία χρησιμοποιείται από τους Ναζί για να περιγράψει τη μυθική πατρίδα της Άριας φυλής.

Με τη συναίνεση των πρεσβυτέρων και των εκπροσώπων της Powhatan Tribal, η ομάδα των New Horizons της NASA, της οποίας το διαστημόπλοιο πραγματοποίησε την καταγραφή του Arrokoth τέσσερα δισεκατομμύρια μίλια από τη Γη, πρότεινε την μετονομασία στο International Astronomical Union and Minor Planets Center. Το όνομα ανακοινώθηκε σε τελετή στο κεντρικό γραφείο της NASA στην Ουάσιγκτον, DC.

«Το όνομα "Arrokoth" εμπνεύστηκε από το να κοιτάζει κάποιος τον ουρανό και να αναρωτιέται για τα αστέρια και τους κόσμους πέραν του δικού μας», δήλωσε ο Alan Stern, κύριος ερευνητής της New Horizons από το Southwest Research Institute, Boulder, του Κολοράντο. «Αυτή η επιθυμία για μάθηση βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής New Horizons και έχουμε την τιμή να ενωθούμε με την κοινότητα Powhatan και τους ανθρώπους του Maryland σε αυτή την γιορτή της ανακάλυψης».

