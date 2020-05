Η ιρλανδική Manna Aero επρόκειτο να διανείμει τις πρώτες παραγγελίες της στους πελάτες μέσω μη επανδρωμένου πτητικού μέσου (drone) στα περίχωρα της πανεπιστημιούπολης του Δουβλίνου τον Μάρτιο, αλλά ακριβώς εκείνην την εποχή η πανδημία του κορονοϊού έκλεισε τα πάντα στη χώρα και το πιλοτικό της πρόγραμμα δεν αποτελούσε εξαίρεση.

Όμως, μέσα σε μια εβδομάδα η εταιρεία drone δεν το έβαλε κάτω κι άρχισε να δοκιμάζει μια εντελώς διαφορετική ιδέα -- να παραδίδει φάρμακα και ζωτικής σημασίας εφόδια σε απομονωμένους ηλικιωμένους, στους οποίους η ιρλανδική κυβέρνηση είχε συστήσει να παραμείνουν σπίτια τους για να αποφύγουν τη μόλυνση με τον ιό.

The delightful Fidelma discusses what drone delivery means to her. pic.twitter.com/nDlMb4BNM9