Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νομοθεσία για την καθιέρωση μιας κοινής λύσης φόρτισης για όλες τις σχετικές ηλεκτρονικές συσκευές. Έκανε έτσι ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και της ταλαιπωρίας που προκαλεί στους καταναλωτές η ύπαρξη διαφορετικών, ασύμβατων φορτιστών για τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Η πολυετής συνεργασία με τη βιομηχανία στο πλαίσιο μιας εθελοντικής προσέγγισης έχει επιφέρει μείωση του αριθμού των φορτιστών κινητών τηλεφώνων από 30 σε τρεις κατά την τελευταία δεκαετία, αλλά δεν είχε επιτύχει έως τώρα την πλήρη επίλυση του προβλήματος. Με τη σημερινή πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό, η θύρα φόρτισης και η τεχνολογία ταχείας φόρτισης των συσκευών θα εναρμονιστούν: Η USB-C θα καταστεί η πρότυπη κοινή θύρα για όλα τα έξυπνα τηλέφωνα, τις ταμπλέτες, τις φωτογραφικές μηχανές, τα ακουστικά κεφαλής, τα φορητά ηχεία και τις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών χειρός. Με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν να φορτίζουν τις συσκευές τους με τον ίδιο φορτιστή USB-C, ανεξάρτητα από τη μάρκα της συσκευής.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει τον διαχωρισμό της πώλησης φορτιστών από την πώληση ηλεκτρονικών συσκευών. Οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν νέα ηλεκτρονική συσκευή χωρίς νέο φορτιστή. Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστεί ο αριθμός των αχρείαστων φορτιστών που αγοράζονται ή που μένουν αχρησιμοποίητοι.

Τα παραπάνω μέτρα αναμένεται να προσφέρουν ευκολία στους καταναλωτές και να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που συνδέεται με την παραγωγή και την απόρριψη των φορτιστών, υποστηρίζοντας έτσι την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Η μείωση της παραγωγής και της απόρριψης νέων φορτιστών εκτιμάται ότι θα μειώσει την ποσότητα των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά σχεδόν χίλιους τόνους ετησίως.

