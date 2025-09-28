«Η Επιστήμη ως ιερό καθήκον» – Ο Γιάννης Ιωαννίδης, Έλληνας πρόεδρος της ACM, προσφέρει ανοιχτή πρόσβαση στη ψηφιακή βιβλιοθήκη του κορυφαίου παγκόσμιου οργανισμού Πληροφορικής

Η επιστήμη πρέπει να είναι ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους, δηλώνει ο Έλληνας πρόεδρος της ACM, Γιάννης Ιωαννίδης. Σε απόφαση-σταθμό, το συμβούλιο της ACM, του μεγαλύτερου διεθνούς οργανισμού επιστημόνων και επαγγελματιών Πληροφορικής, αποφάσισε την ελεύθερη πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του οργανισμού από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η ACM (Association for Computer Machinery) απονέμει τα σημαντικότερα βραβεία Πληροφορικής, όπως το βραβείο A.M. Turing, γνωστό ως το "Νόμπελ Πληροφορικής". Διαθέτει πάνω από 100.000 μέλη και η ψηφιακή της βιβλιοθήκη περιλαμβάνει περισσότερα από 600.000 επιστημονικά άρθρα, μαζί με συνοδευτικό υλικό, κώδικες και δεδομένα.

Η ανακοίνωση της απόφασης για ανοιχτή πρόσβαση έγινε από τον Γιάννη Ιωαννίδη στο 12ο Heidelberg Laureate Forum, όπου συμμετέχουν πολλοί βραβευμένοι επιστήμονες της ACM. Ο κ. Ιωαννίδης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι η ανοιχτή επιστήμη είναι αναγκαία για την εμπιστοσύνη και διαφάνεια στην κοινωνία. Επισήμανε ότι η κλειστή πρόσβαση ενισχύει το χάσμα μεταξύ όσων έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και όσων δεν έχουν, ενώ η ανοιχτή πρόσβαση προωθεί την επαναληψιμότητα της έρευνας και τη διασφάλιση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως η επιστήμη αποτελεί κεφάλαιο της κοινωνίας και χρηματοδοτείται κυρίως από δημόσιους πόρους, άρα τα αποτελέσματα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, κάθε χρόνο δαπανώνται περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια για πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Ειδικά σε περιόδους κρίσεων, όπως η πανδημία Covid-19, η ελεύθερη πρόσβαση στην επιστημονική γνώση γίνεται πιο επιτακτική.

Ο ρόλος του Γιάννη Ιωαννίδη στην ACM και οι προκλήσεις της εποχής

Ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι ο πέμπτος πρόεδρος της ACM που δεν προέρχεται από τις ΗΠΑ και ο δεύτερος από την ηπειρωτική Ευρώπη. Είναι επίσης ο πρώτος που εκλέγεται για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στα 78 χρόνια του οργανισμού.

Η θητεία του συμπίπτει με τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Η ACM καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο στην τεχνολογική πρόοδο, αλλά και στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια και η επίτευξη των 17 Παγκόσμιων Στόχων του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ο κ. Ιωαννίδης αποκάλυψε ότι η ACM προγραμματίζει μια μεγάλη επιστημονική σύνοδο στις ΗΠΑ για την τεχνητή νοημοσύνη και τη διασύνδεσή της με άλλες επιστήμες.

Η βάση στην Ελλάδα και το διεθνές έργο

Παρά τις σπουδές και την ακαδημαϊκή πορεία του στις ΗΠΑ, ο Γιάννης Ιωαννίδης έχει επιλέξει να διατηρεί τη βάση του στην Ελλάδα. Είναι καθηγητής Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά».

Ο ίδιος τονίζει ότι, αν και δεν ήταν εύκολο για έναν Έλληνα να βρεθεί στην ηγεσία ενός τόσο μεγάλου διεθνούς οργανισμού, πλέον υπάρχουν απτά παραδείγματα διεθνών επιτυχιών από την Ελλάδα. Η γεωπολιτική του θέση, ως Ευρωπαίος και Έλληνας, συμβάλλει θετικά στην εικόνα της ACM σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα, όπως το «Human Brain Project» και την ψηφιακή υποδομή «EBRAINS», που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε ευαίσθητα δεδομένα υγείας χωρίς παραβίαση του απορρήτου. Παράλληλα, συμμετέχει στο δίκτυο «UN Sustainable Development Solutions Network» και ασχολείται με έργα διαδραστικής ψηφιακής ιστόρησης για μουσεία σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

