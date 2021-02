Το διαστημικό σκάφος Hope των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έστειλε την πρώτη υψηλής ανάλυσης φωτογραφία που τράβηξε από τον Άρη, λίγες ημέρες αφότου μπήκε σε τροχιά γύρω από τον Κόκκινο Πλανήτη.

Η εικόνα δείχνει τρία ανενεργά ηφαίστεια σε μια σειρά, καθώς και το ανενεργό ηφαίστειο Όλυμπος, το μεγαλύτερο ηφαίστειο στο Ηλιακό Σύστημα. Θα ακολουθήσουν ανάλογες φωτογραφίες.

Η φωτογραφία τραβήχθηκε την Τετάρτη, μία ημέρα αφότου μπήκε επιτυχώς σε τροχιά το σκάφος που στα αραβικά αποκαλείται «Αμάλ». Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έγιναν έτσι η πρώτη αραβική χώρα που πραγματοποιεί ένα τέτοιο επίτευγμα.

من ارتفاع ٢٥ ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر .. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ



The first picture of Mars captured by the first-ever Arab probe in history, 25,000 km above the Red Planet's surface pic.twitter.com/Qgh2Cn3JPF