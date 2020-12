Εφαρμογή για «μυστικά πάρτι» αφαίρεσε η Apple από το διαδικτύακο κατάστημά της (App Store).



Η εφαρμογή για το λειτουργικό iOS ονομάζεται Vybe Together, και προωθούσε ιδιωτικά πάρτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 , ενώ ο λογαριασμό της απαγορεύτηκε και στο TikTok, όπου τα παράνομα πάρτι διαφημίζονταν.



Οι διοργανωτές έπρεπε να εγκρίνουν όλους όσοι ήθελαν να παρευρεθούν, και όσοι είχαν εγκριθεί λάμβαναν τη διεύθυνση του πάρτι δύο ώρες πριν από την εκδήλωση.



Οι περισσότερες από αυτές τις συγκεντρώσεις ήταν παράνομες υπό τους τρέχοντες αυστηρούς περιορισμούς της πανδημίας στις ΗΠΑ.



Η σελίδα FAQ (διευκρινίσεων) του Vybe Together που αφαιρέθηκε αναγνώριζε τον κίνδυνο της πανδημίας, αλλά ανέφερε ότι η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να προωθεί «μικρές συγκεντρώσεις» και όχι «μεγάλα πάρτι».



Ωστόσο, ακόμα και οι μικρότερες συγκεντρώσεις ατόμων μπορούν ακόμη να εξαπλώσουν τον κορωνοϊό, δημιουργώντας αλυσίδες λοίμωξης οι οποίες θα έθεταν σε κίνδυνο άτομα που δεν συμμετείχαν στο πάρτι.



Οι αντιδράσεις για την εφαρμογή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφεραν και το τέλος της εφαρμογής.

Some terrible people built a whole app for finding and promoting COVID-unsafe large, indoor house parties and they’re using TikTok to market it to millions of ppl. pic.twitter.com/zYhBiFH4vR