Δείγματα του αστεροειδούς Ryugu παρουσίασε η Ιαπωνική Υπηρεσία Διαστημικής Εξερεύνησης (JAXA). Η κάψουλα που περιέχει δείγματα του αστεροειδούς Ryugu ανοίχτηκε τη Δευτέρα σε ερευνητικό κέντρο έξω από το Τόκιο, με την ελπίδα ότι περιέχει οργανικά μόρια που ενδεχομένως σχετίζονται με την εμφάνιση ζωής. Μικρές πέτρες και καφετιά σκόνη διακρίνονται μέσα στην κάψουλα.

Τα σπάνια δείγματα συλλέχθηκαν από το σκάφος Hayabusa2, το οποίο ολοκλήρωσε με επιτυχία μια Οδύσσεια έξι ετών.

Το Hayabusa2 πέρασε 16 μήνες το 2018 και το 2019 ακολουθώντας τον Ryugu, και προσεδαφίστηκε δύο φορές για να συλλέξει πέτρες και σκόνη. Αποθηκεύτηκαν σε μια κάψουλα ονόματι "tamatebako" (κουτί θησαυρού), που έριξε στη Γη πριν κατευθυνθεί προς άλλους αστεροειδείς.

Η κάψουλα απελευθερώθηκε από το μητρικό σκάφος και έπεσε με αλεξίπτωτο την περασμένη εβδομάδα στην έρημο της Αυστραλίας.

Εντός 57 ωρών, η κάψουλα μεταφέρθηκε σε εργαστήριο της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Διαστημικής Εξερεύνησης (JAXA). Μέχρι να ανοίξει το σφραγισμένο δοχείο, οι υπεύθυνοι της αποστολής δεν γνώριζαν αν υπήρχε κάτι μέσα.

Μέχρι στιγμής, η JAXA εκτιμά ότι έχει συλλέξει 1 έως 2 γραμμάρια υλικού, ή 10 έως 20 φορές περισσότερο από τα 100 χιλιοστόγραμμα που περίμεναν. Εάν αυτό είναι ακριβές, θα ήταν το μεγαλύτερο δείγμα αστεροειδών που συλλέχθηκε ποτέ από το διάστημα. Το μόνο άλλο εξωγήινο δείγμα αστεροειδών προήλθε επίσης από την Ιαπωνία μέσω της αποστολής Hayabusa1, η οποία συγκέντρωσε μόλις 1 χιλιοστόγραμμα υλικού.

Η Ιαπωνική Υπηρεσία επιβεβαίωσε επίσης ότι συγκέντρωσε τα πρώτα δείγματα αερίου από το βαθύ διάστημα.

A large number of particles are confirmed to be in “sample chamber A” inside the collected capsule (~11:10 JST on 12/15). This is thought to be the sample from the first touchdown on Ryugu. The photo looks brown, but our team says “black”! The sample return is a great success! pic.twitter.com/34vIx17zOX