Εκατοντάδες χρήστες των social media που έχουν χάσει κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο βρήκαν «παρηγοριά» μέσω των… Google Maps.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Leslie Barraza «περιφερόταν» μέσω του Street View των χαρτών της Google στη φάρμα του παππού της, θέλοντας να φέρει στο μυαλό της όμορφες αναμνήσεις, όταν ξαφνικά τον είδε στο τέλος του δρόμου.

Ο παππούς της, που έχει πεθάνει εδώ και δύο χρόνια, στεκόταν έξω από το σπίτι του μέσα στη φάρμα τη στιγμή που το αυτοκίνητο της Google τραβούσε τα πλάνα για τους χάρτες.

Τώρα, η Leslie έχει μία ακόμη φωτογραφία από το αγαπημένο της πρόσωπο.

Τη συγκινητική της εμπειρία μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter, εμπνέοντας εκατοντάδες άλλους χρήστες να ψάξουν και αυτοί τους ανθρώπους τους που έχουν φύγει από τη ζωή.

«Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις πως το Google Maps και το Street View βοηθάει τόσους ανθρώπους να θυμηθούν τους αγαπημένους τους με έναν τόσο ιδιαίτερο τρόπο» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο CNNi.

Me and my grandma 💔😭 pic.twitter.com/Be6ufdA71T