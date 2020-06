Ο διασημότερος gamer της Κίνας συνταξιοδοτήθηκε σε ηλικία 23 ετών. Είναι επαγγελματίας gamer από το 2012 και έγινε γνωστός παίζοντας League of Legends (γνωστό διαδικτυακό παιχνίδι) με το όνομα Ούζι.

China's most famous e-sports player, Jian Zihao, has officially retired from gaming aged 23, citing ill-health.

He had been a professional gamer since 2012, playing League of Legends under the name of "Uzi".

