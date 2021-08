Η Blue Origin του Τζέφ Μπέζος φαίνεται πως θα σύρει τη NASA στα δικαστήρια, μετά την απόφαση της τελευταίας να δώσει το συμβόλαιο ύψους $2.9 δισεκατομμυρίων για την αποστολή στη Σελήνη, στην SpaceX του Elon Musk.

Να σημειώσουμε πως το Government Accountability Office ήδη έχει απαλλάξει την NASA από τη διαμαρτυρία της Blue Origin. Ωστόσο η εταιρία του Bezos δε σταματά εκεί καθώς θεωρεί άδικη την επιλογή μίας μόνο εταιρίας για την ανάπτυξη της αποστολής που θα φέρει αστροναύτες στη Σελήνη. Η αρχική πρόταση της Blue Origin ανερχόταν στα $5.9 δισεκατομμύρια, αλλά πρόσφατα ο Bezos πρότεινε την απαλλαγή της NASA από τις πληρωμές $2 δισεκατομμυρίων προς την Blue Origin.

Η αρχική πρόθεση της NASA ήταν να έχει δύο διαφορετικές εταιρίες να αναπτύσσουν landers για τη Σελήνη, ωστόσο περικοπές από το Κογκρέσο την ανάγκασαν να επιλέξει την SpaceX. Απόφαση που κατά την Blue Origin είναι άδικη επειδή επιτράπηκε στην SpaceX να αλλάξει την προσφορά της ενώ στην Blue Origin όχι.

Έκτοτε ξεκίνησε μία επίθεση της Blue Origin προς το σχέδιο της SpaceX, χαρακτηρίζοντάς το υπερβολικά περίπλοκο και με αυξημένα ρίσκα. Ο Elon Musk δεν άφησε αναπάντητη την πρόκληση και μέσω Twitter δήλωσε πως “το λυπηρό είναι ότι ακόμα κι αν ο Άγιος Βασίλης ήθελε να κάνει το hardware του δωρεάν, το πρώτο πράγμα που θα κάνατε θα ήταν να το ακυρώσετε”.

