Να μετατραπεί στο πρώτο cyborg( ον με ταυτόχρονα βιολογικά και τεχνητά τμήματα) αποφάσισε Βρετανός επιστήμονας που πάσχει από νευροεκφυλιστική νόσο τελικού σταδίου.

Ο δρ. Πίτερ Σκοτ – Μόργκαν διαγνώστηκε με τη νόσο του κινητικού νευρώνα το 2017 εντούτοις αρνήθηκε να δεχτεί τη «μοίρα» του και αποφάσισε να προσπαθήσει να επεκτείνει το προσδόκιμο ζωής του χρησιμοποιώντας προς όφελος του την τεχνολογία και τις γνώσεις του.

Ο 61 Πίτερ μάλιστα δηλώνει ότι σκοπεύει να αναβαθμίσει το σώμα και τον εγκέφαλό του με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει το πιο εξελιγμένο ανθρωποειδές που έχει περάσει από τον κόσμο τα τελευταία 13.8 χρόνια.

NOW REPLUMBED AS A CYBORG four tubes will keep me alive long after I become fully paralysed (apart from my eyes, which will still move). My body’s sole function will then be to sustain my brain. This first transition has not been so much based on Medical Science as Engineering. pic.twitter.com/AqkeMwnQ4I