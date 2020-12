Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες στην πρόσβαση στο YouTube την τελευταία ώρα σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

«Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς έχετε πρόβλημα πρόσβασης στο YouTube αυτή τη στιγμή - η ομάδα μας το γνωρίζει και προσπαθεί να το λύσει. Είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε αμέσως μόλις υπάρξουν περισσότερα νέα», αναφέρει μέσω Twitter η ομάδα του YouTube.

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We'll update you here as soon as we have more news.