Δώδεκα ελληνικές επιχειρήσεις θα επιλεγούν για να συμμετέχουν σε ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα εξωστρέφειας, 20 ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2020. Θα ακολουθήσουν το 2021 και άλλοι κύκλοι από την ENTERPRISE GREECE, ώστε να έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρείες και να αποκομίσουν τα οφέλη του προγράμματος, ανοίγοντας την πύλη εισόδου της Silicon Valley.

Αυτό αναφέρθηκε από τους ομιλητές στη διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος «Thriving in the Storm», το οποίο συνδιοργανώνει η Enterprise Greece με τον oργανισμό US-MAC (U.S. Market Access Center).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου, και όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση, ο αριθμός των εγγεγραμμένων συμμετοχών ανήλθε στις 192. Οι συμμετέχουσες εταιρίες, που παρακολούθησαν την ψηφιακή εκδήλωση ήταν επιχειρήσεις του κλάδου τεχνολογίας, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και εν γένει για στοχευμένα εργαλεία εξωστρέφειας.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των επιχειρήσεων του τεχνολογικού κλάδου με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς και της πρόσβασης τους σε διεθνείς αγορές από στελέχη του οικοσυστήματος της Silicon Valley. Επίσης, «σηματοδοτεί τη στρατηγική τοποθέτηση της Enterprise Greece για την ανάπτυξη στοχευμένων εργαλείων υποστηρίζοντας την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων στον καινοτόμο κλάδο τεχνολογίας και υπηρεσιών σε δυναμικές αγορές-στόχου όπως οι ΗΠΑ» όπως σημειώνεται.

Ο oργανισµός US-MAC δραστηριοποιείται από το 1995, παρέχοντας σε εταιρείες τεχνολογίας, γρήγορη κι επιτυχημένη πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά, µέσω της Silicon Valley (www.usmarketaccess.com).

Στις προοπτικές που αναπτύσσονται για τη χώρα μας και τις ελληνικές εταιρίες τεχνολογίας μέσω του «Thriving in the Storm», αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης, ο Αλφρέντο Κόπολα, Co-CEO της US-MAC. Όπως είπε, στόχος του προγράμματος είναι να καθοδηγήσει τις ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας μέσω νέων στρατηγικών βασισμένων στις νέες συνθήκες και στην επιτυχή είσοδο των προϊόντων και υπηρεσιών τους στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στη Silicon Valley. «Η εμπειρία της US-MAC, η υλοποίηση του προγράμματος σε αρκετές χώρες και οι δεκάδες επιτυχημένες περιπτώσεις αποτελούν εχέγγυο για την επίτευξη του στόχου και τα οφέλη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας - τεχνολογίας», τόνισε ο κ. Coppola.

Το πρόγραμμα "Thriving in the Storm" είναι η πρώτη στοχευμένη ενέργεια της Enterprise Greece, η οποία αξιοποιεί την τεχνογνωσία της αγοράς των ΗΠΑ και ειδικότερα της Silicon Valley. ««Στόχος του προγράμματος» επεσήμανε η Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Enterprise Greece, «είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου των νέων τεχνολογιών, με συγκεκριμένα εργαλεία, σε χώρες-στόχους» και κάλεσε τις εταιρείες, που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα. Μετά από αξιολόγηση εξειδικευμένων συνεργατών του οργανισμού US-MAC θα επιλεγούν 12 επιχειρήσεις και θα συμμετέχουν σε ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα 20 ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2020. Θα ακολουθήσουν το 2021 και άλλοι κύκλοι από την ENTERPRISE GREECE, ώστε να έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρείες και να αποκομίσουν τα οφέλη του προγράμματος, ανοίγοντας την πύλη εισόδου της Silicon Valley.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες τεχνολογικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πλήρως λειτουργικό προϊόν ή υπηρεσία έχουν πραγματοποιήσει ήδη πωλήσεις, επιθυμούν να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στις ΗΠΑ αλλά και ευρύτερα σε διεθνείς αγορές και δραστηριοποιούνται σε έναν από τους παρακάτω τομείς: Healthcare / Life Sciences Computer Hardware Mobile Technologies Edu-tech Robotics Financial Technologies Process Automation Collaborations/Communications for the Enterprise Data Security E-commerce Food/Beverage Nutritional Science Computer Gaming Delivery Services/Logistics.

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 30 Νοεμβρίου 2020 στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ