Ο ρόλος του Κέντρου Αριστείας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και πώς αυτό μπορεί να μετατρέψει το brain drain σε brain gain, ήταν το βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, και των υφυπουργών Ανάπτυξης και Παιδείας, Χρίστου Δήμα και Βασίλη Διγαλάκη, στην εναρκτήρια εκδήλωση του Κέντρου, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Κέντρο λειτουργεί ήδη από τον Αύγουστο στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, σε συνεργασία με την εταιρεία EY(Ernst & Young).

«Όλοι γύρω μας μιλάνε για την λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και κεντρικό κομμάτι αυτής της έννοιας αποτελούν οι τεχνολογίες που έχουν σχέση με τεχνητή νοημοσύνη» διαπίστωσε σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Πιερρακάκης.

Ο κ. Πιερρακάκης, μιλώντας στο πάνελ, επανέλαβε την πρόθεση του υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης, οι πολίτες να διαπιστώσουν τις αλλαγές στην ζωή τους σε δύο μήνες, ενώ αναφερόμενος στο θέμα των ταυτοτήτων, είπε ότι θα υπάρξει καινούργιος τρόπος ταυτοποίησης στοιχείων που θα έρθει το επόμενο χρονικό διάστημα.

Για την επιστροφή εξαιρετικών επιστημόνων στην Ελλάδα έκανε λόγο ο κ. Δήμας, ο οποίος μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Μέσω αυτής της συνεργασίας θα μπορέσουμε να επαναπροσελκύσουμε Έλληνες επιστήμονες που αναγκάστηκαν τα χρόνια της κρίσης να φύγουν στο εξωτερικό επειδή δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν τα όνειρά τους στην χώρα μας. Είναι άσχημο να σπουδάζουμε στην Ελλάδα να δημιουργούμε εξαίρετους επιστήμονες και να μην έχουμε την δυνατότητα να τους αξιοποιήσουμε κατάλληλα. Ήδη αυτή η συμφωνία οδηγεί στον επαναπατρισμό των επιστημόνων». Ο κ. Δήμας πρόσθεσε ότι το brain gain είναι μια από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Από την πλευρά του, ο κ. Διγαλάκης τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι το αύριο, είναι το σήμερα. Είναι ξεκάθαρο ότι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης είναι σημερινές και μπορούν να βοηθήσουν και τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να μπει στην αυριανή εποχή. Εμείς ως υπουργείο Παιδείας πρέπει να φροντίσουμε ώστε η κοινωνία μας να είναι έτοιμη. Αυτό πρέπει να γίνει με μια συνολική προσέγγιση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια μέχρι την ανώτατη και την δια βίου εκπαίδευση, έτσι ώστε οι πολίτες μας να εξοικειωθούν και να μπορούν να καταλάβουν τι είναι τεχνητή νοημοσύνη αλλά και να την χρησιμοποιήσουν».

Πρόσληψη των πρώτων οκτώ Ελλήνων ερευνητών

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Βαγγέλης Καρκαλέτσης, διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών του Δημόκριτου «είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια συνεργασία ανάμεσα σε μια εταιρεία και ένα ερευνητικό κέντρο. Στόχος ας είναι να φτιαχτεί μια ερευνητική ομάδα στο θέμα της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας εγγράφων χρησιμοποιώντας τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης. Όσον αφορά μάλιστα το θέμα του brain gain, ήδη έχουμε προσλάβει Έλληνες ερευνητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και επιστρέφουν στην Ελλάδα».

Why did EY decide to invest in Greece and especially @NCSR_Demokritos and why now?

Hans Jessen, EY Global Innovation Leader tells us all about the thinking behind the company's decision pic.twitter.com/eZHqnZ5wAU