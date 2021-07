Aναβρασμός επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα καθώς Κινέζοι ερευνητές παρουσίασαν ένα αρχαίο κρανίο που παραπέμπει σε άνθρωπο ο οποίος έζησε στην ανατολική Ασία τουλάχιστον 146.000 χρόνια πριν και που θα μπορούσε να ανήκει σε ένα εντελώς διαφορετικό είδος ανθρώπου.

Η επιστημονική ομάδα κάνει λόγο για τον στενότερο «συγγενή» του αρχαϊκού ανθρώπου μέσα από τα χιλιάδες χρόνια εξέλιξης του είδους, όπως είναι ο Νεάντερταλ και ο Homo Εrectus, ενώ είναι πεπεισμένοι πως αυτή η τόσο σημαντική ανακάλυψη μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης.

Το εύρημα ονομάστηκε Dragon Man ή αλλιώς... δρακάνθρωπος.

Dragon Man: is he a new species of human, or the face of Denisovans discovered at last? Here’s my @nytimes story on a gorgeous skull that was hidden in a well for 85 years. https://t.co/10ZAo07kXF pic.twitter.com/1khAgRdm8u — Carl Zimmer (@carlzimmer) June 25, 2021

Ο δρακάνθρωπος, έχει τεράστιες, σχεδόν τετράγωνες κόγχες ματιών, και μάλλον είχε πολύ χοντρά φρύδια, φαρδύ στόμα και μεγάλα δόντια.

Το κρανίο δείχνει κατά πολύ μεγαλύτερο από το κρανίο των άλλων αρχαϊκών ανθρώπων αλλά και από το κρανίο του σύγχρονου ανθρώπου.

«Βρήκαμε τη χαμένη γενιά των «δράκων» αδελφών μας» λέει ενθουσιασμένος στο BBC News ο Χιτζούν Νι, καθηγητής στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Hebei GEO και επίσης μέλος της ομάδας: «Μόλις το είδα είπα “Ω Θεέ μου”! Δεν μπορούσα να πιστέψω πως είναι τόσο καλά διατηρημένο! Μπορείτε να δείτε καθαρά όλες τις λεπτομέρειες! Πρόκειται πραγματικά για ένα μοναδικό, καταπληκτικό εύρημα!»

Hidden down a well for nearly a century, a remarkably strange skull may belong to an entirely new human species: Homo longi, or the Dragon Man https://t.co/OWQ6RFHSpK — National Geographic (@NatGeo) June 25, 2021

Το κρανίο του Dragon Man φαίνεται πως ανακάλυψε το 1933 ένας κινέζος εργάτης κατά τη διάρκεια έργων για τη δημιουργία μιας γέφυρας στον ποταμό Songhua που διασχίζει το Harbin, στην επαρχία Heilongjiang (Ποταμός Μαύρος Δράκος). Η πόλη ήταν τότε υπό ιαπωνική κατοχή και ο κινέζος εργάτης, έχοντας συνειδητοποιήσει την μεγάλη αρχαιολογική και πολιτιστική αξία του κρανίου, το μετέφερε κρυφά στο σπίτι του, για να το κρατήσει μακριά από τα χέρια των ιαπώνων κατακτητών.

Το κρανίο έμεινε κρυμμένο για πάνω από 80 χρόνια στον πάτο του πηγαδιού της αυλής και ο Κινέζος αποκάλυψε το μυστικό στην οικογένειά του, λίγο πριν πεθάνει.

I've been sketching undetermined ancient humans with modern human like facial proportions, just in case. Now we finally have a skull that matches quite well – "Dragon Man". pic.twitter.com/faJPzBYPHp — Tom Björklund (@TomBjorklundArt) June 26, 2021

Αντικρουόμενες απόψεις

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως μερίδα ανθρωπολόγων ερευνητών, δηλώνουν σκεπτικοί για το εύρημα, μη μπορώντας να συμφωνήσουν με βεβαιότητα πως ο δρακάνθρωπος αποτελεί όντως ένα αρχαίο ανθρώπινο είδος.

Ο Τερένς Ντακον, καθηγητής Ανθρωπολογίας- Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϊ, δήλωσε στο Salon πως πιστεύει ότι το απολιθωμένο κρανίο μπορεί να είναι ένα πρώιμο εύρημα αρχαικού ανθρώπινου υποείδους που ζούσε σε όλη την Ασία κατά τη διάρκεια της κατώτερης και της Μέσης Παλαιολιθικής εποχής.

Ο Γουίλιαμ Κιμπέλ, καθηγητής στο κρατικό πανεπιστήμιο της Αριζόνα και ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο ερευνών για την Ανθρώπινη Προέλευση, δήλωσε στο Salon ότι είναι εξίσου «σκεπτικός» για το εάν ο Dragon Man ανήκει σε ένα νέο αρχαίο ανθρώπινο είδος.

"Το κρανίο μοιάζει πολύ με άλλα ασιατικά κρανία που έχουν βρεθεί με την πάροδο των ετών από περίπου την ίδια χρονική περίοδο και ιστορικά έχουν χαρακτηριστεί ως ασιατικοί εκπρόσωποι του είδους που ονομάζεται homo heidelbergensis".

"Τούτου λεχθέντος, τα στοιχεία αρχίζουν να συσσωρεύονται στην Ασία για να υποδηλώσουν ότι ίσως η ασιατική μορφή του Homo heidelbergensis δεν έχει την ίδια εξελικτική πορεία με τις ευρωπαϊκές εκδόσεις του Homo heidelbergensis.", κατέληξε.

