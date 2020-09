Διακόσια δέκα επτά καινούργια emojis ενέκρινε το Unicode Consortium, τα οποία θα φτάσουν στις συσκευές, σταδιακά, μέσα στο 2021. Από αυτά, τα 210 είναι παραλλαγές αποχρώσεων δέρματος, αλλά επτά είναι ολοκαίνουργια. Ανάμεσα στα καινούργια, η «φατσούλα στα σύννεφα», η «φατσούλα που εκπνέει» και η «φατσούλα με ελικοειδή μάτια» είναι emoji αναπαραστάσεις της επιδεινούμενης εξάντλησης και σύγχυσης που χαρακτηρίζει το 2020 (στις λέξεις κλειδιά για τη «φατσούλα με ελικοειδή μάτια» περιλαμβάνονται οι «trouble» και «whoa»). Επιπλέον, μια καρδιά με επίδεσμο (σε διαδικασία αποθεραπείας), μια καρδιά που έχει πάρει φωτιά, ένα πρόσωπο και μια γυναίκα με γενειάδα, συμπληρώνουν το updade για τη version 13.1.

