Οι αστροναύτισσες της Nasa Τζέσικα Μέιρ και η Κριστίνα Κοχ βγήκαν εκ νέου στο διάστημα για να αλλάξουν μια μπαταρία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), στη δεύτερη 100% γυναικεία διαστημική έξοδο στην ιστορία.

.@Astro_Jessica and @Astro_Christina wrapped up the first spacewalk of 2020 at 2:04pm ET today after working 7 hours and 29 minutes in the vacuum of space swapping space station batteries. #AskNASA | Read more... https://t.co/qCrCa8JgeS pic.twitter.com/xvwpIjmnIZ