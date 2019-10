Άρχισε περίπου στις 15:40 ώρα Ελλάδας σήμερα ο ιστορικός πρώτος αποκλειστικά γυναικείος διαστημικός περίπατος έξω από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΣΣ), με στόχο τη διόρθωση ενός τεχνικού προβλήματος στο σύστημα μπαταριών του Σταθμού.

Δύο αστροναύτες της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), η έμπειρη Κριστίνα Κοχ και η «πρωτάρα» Τζέσικα Μέιρ, έκαναν κοινή έξοδο στο διάστημα διάρκειας περίπου έξι ωρών, προκειμένου όχι να αλλάξουν μπαταρίες, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, αλλά να αντικαταστήσουν ένα χαλασμένο εξάρτημα (ρυθμιστής φόρτισης-εκφόρτισης), που εμπόδιζε να λειτουργεί σωστά μια νέα μπαταρία ιόντων λιθίου του ΔΣΣ, η οποία είχε τοποθετηθεί προ ημερών.

