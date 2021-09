Η θέα που έχουν οι αστροναύτες από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σίγουρα είναι μοναδική, αλλά ένα συγκεκριμένο φαινόμενο ποτέ δεν παύει να τους εκπλήσσει. Ο αστροναύτης της ESA, Thomas Pesquet, μοιράστηκε στο Twitter μία εντυπωσιακή φωτογραφία της Γης από ύψος 402 χιλιομέτρων και πρόκειται για μία από τις εντυπωσιακότερες εικόνες που έχουν καταγραφεί από τον ISS.

Η φωτογραφία καταγράφηκε στις 20 Αυγούστου. Σε αυτήν εμφανίζεται η Γη, η οποία είναι περιτυλιγμένη με πράσινες “κορδέλες”. Το πράσινο φως αναμιγνύεται με το λευκό των σύννεφων και το μπλε της θάλασσας, ενώ στον ορίζοντα διακρίνεται και το ύψος που έχει το σέλας πάνω από την ατμόσφαιρα. Ο λόγος που φαίνονται όλα τόσο καθαρά, είναι επειδή έχει πανσέληνο και η Σελήνη φωτίζει τη σκοτεινή πλευρά της Γης.

Another #aurora but this one is special as it is so bright. It is the full Moon 🌕 lighting up the shadow side of Earth 🌎 almost like daylight. 🌞 #MissionAlpha https://t.co/vhJVPNqE1D pic.twitter.com/bcx6NNZsrj