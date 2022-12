Artemis I – NASA: Η κάψουλα Orion επιστρέφει από τη Σελήνη στην πιο «επικίνδυνη αποστολή» της

Η επιστροφή του Artemis 1 από τη σελήνη στη Γη ίσως να είναι και το πιο επικίνδυνο σημείο της φιλόδοξης αποστολής της NASA. Η κάψουλα Orion της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης την Κυριακή με ταχύτητα 40.000 χιλιομέτρων την ώρα, αντιμετωπίζοντας θερμοκρασίες 2.760 βαθμών Κελσίου, δηλαδή όσο η μισή θερμότητα του ήλιου.

Η κάψουλα Orion θα επιστρέψει στη Γη στις 09:30 PT (19:30 ώρα Ελλάδας), και είναι προγραμματισμένη να πέσει στον Ειρηνικό Ωκεανό. Το διαστημικό σκάφος θα πρέπει να επιβραδύνει από τα 40.000 χιλιομέτρα την ώρα, και να αντέξει ασύλληπτες θερμοκρασίες 2.760 βαθμών Κελσίου κατά την επανείσοδό του.

Η κάψουλα θα επιστρέψει στη Γη μέσω μιας τεχνικής γνωστής ως «skip entry», η οποία δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ σε επιβατικό σκάφος Η NASA το περιγράφει ως «πρώτη προτεραιότητα» για την αποστολή, επειδή οι μηχανικοί πρέπει να δουν ότι το Orion είναι ασφαλές για τους ανθρώπους

