Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και 11 Πολιτείες προσέφυγαν σήμερα κατά της εταιρείας Google, θυγατρικής του ομίλου Alphabet Inc, κατηγορώντας την για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, με το σκεπτικό ότι χρησιμοποιεί το μέγεθός της στην αγορά σε βάρος των αντιπάλων της.

Η κίνηση αυτή, την οποία αποκάλυψαν πρώτες οι εφημερίδες New York Times και Wall Street Journal, είναι η σημαντικότερη αντιμονοπωλιακή αγωγή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης εναντίον ενός από τους κολοσσούς του διαδικτύου τα τελευταία 20 χρόνια. Μπορεί να συγκριθεί μόνο με εκείνη που είχε γίνει το 1998 εναντίον της Microsoft Corp ή με την υπόθεση του 1974 εναντίον της AT&T που οδήγησε στη διάσπαση του Bell System το οποίο κυριαρχούσε στην αγορά τηλεφωνικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ επί έναν αιώνα.

Η εταιρεία Google, η μηχανή αναζήτησης της οποίας είναι τόσο ευρέως διαδεδομένη που το όνομά της έχει γίνει μέχρι και ρήμα, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα να σχολιάσει την εξέλιξη αυτή. Το 2019 η εταιρεία είχε έσοδα 162 δισεκατομμύρια δολάρια, περισσότερα χρήματα από το ΑΕΠ της Ουγγαρίας.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζος Χόουλι, από τους δριμύτερους επικριτές της Google, κατηγόρησε την εταιρεία ότι διατηρεί τη δεσπόζουσα θέση της μέσω «παράνομων μέσων» και χαρακτήρισε την αγωγή αυτήν «τη σημαντικότερη αντιμονοπωλιακή υπόθεση σε διάστημα μιας γενιάς».

Η σημερινή αγωγή των ομοσπονδιακών αρχών σηματοδοτεί μια σπάνια στιγμή συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των προοδευτικών Δημοκρατικών. Η γερουσιάστρια Ελίζαμπεθ Γουόρεν είχε δηλώσει στις 10 Σεπτεμβρίου, υπό το χάσταγκ #BreakBigTech (σ.σ. «Διασπάστε τις Μεγάλες Τεχνολογικές Εταιρείες») ότι θέλει να αναληφθεί «γρήγορη, επιθετική δράση».

Η αγωγή, λίγες μόλις ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, θα μπορούσε να θεωρηθεί πολιτική ενέργεια, δεδομένου ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε δεσμευτεί στους υποστηρικτές του ότι θα αναγκάσει ορισμένες εταιρείες να λογοδοτήσουν επειδή, όπως υποστηρίζει, φιμώνουν τη φωνή των συντηρητικών. Οι Ρεπουμπλικάνοι συχνά διαμαρτύρονται ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Google, επιχειρούν να περιορίσουν τη διάδοση των συντηρητικών απόψεων στις πλατφόρμες τους. Οι πολιτικοί επιδιώκουν, χωρίς να εξηγήσουν το πώς, να χρησιμοποιήσουν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία για να υποχρεώσουν τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρίες να σταματήσουν αυτούς τους φερόμενους περιορισμούς.

Πάντως η μετοχή της Alphabet κατέγραψε άνοδο σχεδόν 1% αφού κυκλοφόρησε η είδηση ότι επίκειται η κατάθεση αγωγής από την κυβέρνηση.

Οι 11 Πολιτείες που προσέφυγαν επίσης κατά του ομίλου έχουν όλες τους Ρεπουμπλικάνους γενικούς εισαγγελείς. Άλλες επτά Πολιτείες ωστόσο ενδέχεται να καταθέσουν ξεχωριστή προσφυγή εναντίον της Google εντός των επόμενων εβδομάδων, όπως ανακοίνωσε η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς. Στην ανακοίνωσή της σημείωσε ότι η διακομματική έρευνα των γενικών εισαγγελέων του Κολοράντο, της Αϊόβα, της Νεμπράσκα, της Βόρειας Καρολίνας, του Τενεσί και της Γιούτα για το θέμα αυτό συνεχίζεται.

Πριν από έναν και πλέον χρόνο το υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) είχαν ξεκινήσει έρευνες με το ερώτημα της παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας σε βάρος τεσσάρων κολοσσών: της Amazon.com Inc, της Apple Inc, της Facebook Inc και της Google, των αποκαλούμενων GAFA.

Πριν από επτά χρόνια, η FTC κατέληξε σε διακανονισμό με την Google σε μια υπόθεση που αφορούσε τη φερόμενη μεροληψία της μηχανής αναζήτησης με σκοπό να ευνοούντα τα προϊόντα της εταιρείας, μεταξύ άλλων θεμάτων. Ο διακανονισμός έγινε παρά τις αντιρρήσεις που προέβαλαν ορισμένοι νομικοί σύμβουλοι της FTC.

Η Google έχει βρεθεί αντιμέτωπη με παρόμοιες νομικές προκλήσεις και στο εξωτερικό. Από το 2017 μέχρι πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση της επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 9,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για διάφορους λόγους που αφορούσαν κυρίως την παρεμπόδιση αντίπαλων εταιρειών.

