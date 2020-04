Το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική, σε συνεργασία με την Act.Now, εγκαινιάζει μια πανευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αντιμετώπιση των μη ιατρικών, δευτερογενών προβλημάτων της κρίσης του κορωνοϊού, ως υπηρεσία για τους υπεύθυνους λήψης πολιτικών αποφάσεων. Με το σύνθημα «Αντιμετωπίζοντας την Κρίση», η πλατφόρμα συλλέγει τις βέλτιστες πρακτικές από την πολιτική, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία πολιτών.

Όταν οι πόλεις, οι δήμοι και ακόμη και οι χώρες βρίσκονται σε lockdown, πώς παρέχουμε στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας τρόφιμα και φάρμακα και πώς αντισταθμίζουμε την απομόνωση των ανθρώπων που ζουν μόνοι;

Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο με την τεχνολογία γραφείου στο σπίτι;

Ποιες ευκαιρίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δουλεύουν καλύτερα για σχολεία και πανεπιστήμια;

Τα δευτερογενή αποτελέσματα της κρίσης του κορωνοϊού δεν αφορούν μόνο τους πολιτικούς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, αλλά και τους πολίτες και τους επιχειρηματίες.

Σε διεθνές επίπεδο, αναζητούνται μέτρα και σχέδια που μπορούν να μετριάσουν γρήγορα τις αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία. Ωστόσο, με τον έντονο φόρτο εργασίας σε όλες τις πληγείσες περιοχές, υπάρχει συχνά έλλειψη πόρων για την ταχεία και ακριβή αναγνώριση των διεθνών βέλτιστων πρακτικών.

Σε συνεργασία με την Act.Now, το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική εγκαινιάζει την online πλατφόρμα «Αντιμετωπίζοντας την Κρίση». Η πλατφόρμα παρουσιάζει καινοτόμα μέτρα και έργα από την πολιτική, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία πολιτών που συμβάλλουν στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που προκαλεί η κρίση του κορωνοϊού.

Αυτές οι καλές πρακτικές, όχι μόνο βελτιώνουν ήδη τη ζωή πολλών ανθρώπων σήμερα, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες κοινότητες, περιοχές και χώρες.

«Οι πολιτικοί και η κοινωνία πολιτών στην Ευρώπη αναζητούν τώρα λύσεις σε καθήκοντα που δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ πριν - από εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά στο σπίτι, την υποστήριξη προγραμμάτων για επιχειρήσεις και εργαζόμενους, τη διαδικτυακή οργάνωση μεγάλων ομάδων. Κάποιοι έχουν ήδη βρει επιτυχημένες λύσεις που μπορεί να χρησιμεύσουν ως μοντέλο για άλλους. Με το πανευρωπαϊκό μας δίκτυο, συγκεντρώνουμε αυτές τις καλές πρακτικές και τις προσφέρουμε ελεύθερα διαδικτυακά», λέει ο Edward Strasser, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Ινστιτούτου Καινοτομίας στην Πολιτική.

Η Patricia Kahane, Ιδρύτρια της οργάνωσης Act.Now, συμπληρώνει: «Ειδικά οι δήμαρχοι, πρέπει να υποστηριχθούν τώρα, δεδομένου ότι οι δήμοι φέρουν επί του παρόντος το κύριο βάρος της ευθύνης. Καλούμε όλους να μοιραστούν τις πρωτοβουλίες τους που ήδη λειτουργούν. Θα φροντίσουμε ώστε αυτές οι επείγουσες λύσεις να γίνουν γρήγορα γνωστές όπου είναι απαραίτητο».

Κάλεσμα για λύσεις που είναι εφαρμόσιμες σε όλους τους τομείς της πολιτικής και της κοινωνίας Εκπρόσωποι της πολιτικής, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας πολιτών καλούνται να θέσουν τις βέλτιστες πρακτικές τους στη διάθεση του ευρύτερου κοινού στην πλατφόρμα «Αντιμετωπίζοντας την Κρίση» και να προσφέρουν έτσι συγκεκριμένη βοήθεια σε όλες τις χώρες.

Όλα τα καινοτόμα μέτρα και σχέδια είναι ελεύθερα προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Καινοτομίας στην Πολιτική και της Act.Now. Σε επόμενο στάδιο, θα οργανωθούν βιντεοκλήσεις με τους εμπνευστές των σχεδίων, έτσι ώστε οι πολιτικοί και τα μέλη της κοινωνίας πολιτών να μπορούν να επωφεληθούν από τις εμπειρίες τους.

Στην πλατφόρμα ήδη βρίσκονται και τρεις ελληνικές πρωτοβουλίες: Οι πρωτοβουλίες DigitalSolidarityGR και Γίνε Εθελοντής για την αντιμετώπιση της νόσου Covid-19 από την ελληνική Κυβέρνηση αλλά και η αυτο-οργανωμένη πρωτοβουλία πολιτών «Μένουμε Μαζί».

Σχετικά με το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική

Το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική είναι ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός με γραφεία στη Βιέννη και το Βερολίνο και συνεργάτες στο Βέλγιο, Βουλγαρία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Λιθουανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβακία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αποστολή του Ινστιτούτου είναι να βελτιώσει το πολιτικό έργο στην Ευρώπη επιβραβεύοντας και υποστηρίζοντας θαρραλέους και δημιουργικούς πολιτικούς που καινοτομούν και επιτυγχάνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα - ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σε κάποιο κόμμα και του πολιτικού επιπέδου στο οποίο δραστηριοποιούνται. Το Ινστιτούτο εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον Δημήτρη Ρούλια, Διευθύνοντα Εταίρο της εταιρείας Eπικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Out of the Box

Σχετικά με το Act.Now

Το Act.Now είναι μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία που ενισχύει την κοινωνική συνοχή στις κοινότητες, τις πόλεις και τις περιφέρειες. Το Act.Now συμβάλλει στη δημιουργία εθνικών και διεθνών δικτύων για τους Δημάρχους και τους τοπικούς ηγέτες, πρωτοβουλίες της κοινωνίας πολιτών, ΜΚΟ, θεσμικά όργανα, δημόσιους οργανισμούς, εμπειρογνώμονες και νέους. Η πολυπεριφερειακή γεωγραφική εστίαση των δραστηριοτήτων βρίσκεται στην Ευρώπη, την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή.



Πηγή: skai.gr