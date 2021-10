Νέο πλήγμα στα social... Η πλατφόρμα ζωντανής μετάδοσης βίντεο για βιντεοπαιχνίδια Twitch φέρεται να έχει δεχθεί επίθεση χάκερ, με διαρροή δεδομένων που αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες της εταιρείας και τα κέρδη των streamers στην πλατφόρμα.

Όσοι βρίσκονται πίσω από την υποτιθέμενη διαρροή ισχυρίστηκαν δε ότι είχαν τον πηγαίο κώδικα της ίδιας της πλατφόρμας!



Περισσότερα από 100 GB δεδομένων δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο την Τετάρτη αναφέρει το BBC. Τα στοιχεία φαίνεται να δείχνουν ότι οι κορυφαίοι streamers του Twitch έβγαλαν ο καθένας εκατομμύρια δολάρια από την εταιρεία που τα τελευταία δύο χρόνια ανήκει στην Amazon.



Ο streamer του παιχνιδιού Fortnite BBG Calc είπε στο BBC News: "Η λίστα ήταν 100% σωστή για τα κέρδη μου"



Ένας άλλος streamer επιβεβαίωσε στο BBC ότι τα κέρδη του ήταν "ακριβή", ενώ ένα τρίτο άτομο που συνδέεται στενά με έναν γνωστό παίκτη είπε ότι οι λεπτομέρειες ήταν "σχεδόν σωστές".



Τα έγγραφα, τα οποία μοιράζονται σε διαδικτυακά φόρουμ, φαίνεται να δείχνουν πληρωμές που έγιναν από τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2021.



Εκτός από τα στοιχεία σχετικά με τις αποδοχές, τα έγγραφα φαίνεται να περιέχουν τον πηγαίο κώδικα του ιστότοπου και ακόμη και τεχνικές λεπτομέρειες για προϊόντα και υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει.



Το Twitch δεν επιβεβαίωσε ότι τα στοιχεία που διέρρευσαν είναι γνήσια και δεν εξέδωσε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τη δημοσιοποίησή τους.

