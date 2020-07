Η πρώτη αραβική αποστολή στον Άρη, εκτοξεύτηκε με επιτυχία από την Τανεγκασίμα της Ιαπωνίας στις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας τον δρόμο στους Αραβες επιστήμονες για την κατάκτηση των μυστικών του διαστήματος και του Κόκκινου Πλανήτη.

We have lift-off. H2A, the rocket carrying the Hope Probe to space, has launched from the Tanegashima Space Centre in Japan. #HopeMarsMission pic.twitter.com/pRKZLOL7NT

Ωστόσο, το έργο (με την ονομασία Al-Amal στα Αραβικά, το οποίο μεταφράζεται σε Hope στα Αγγλικά δηλαδή ελπίδα) βρίσκεται σε εξέλιξη για έξι χρόνια, από τότε που ο πρόεδρος των ΗΑΕ Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan ανακοίνωσε το έργο τον Ιούλιο του 2014.

Η αποστολή «Αμάλ» (Ελπίδα) από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αν όλα πάνε καλά, αναμένεται να φτάσει στον προορισμό της μετά από 7 μήνες, τον Φεβρουάριο του 2021, ημερομηνία που σηματοδοτεί και την 50ή επέτειο από τη γέννηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Eλπίδα θα βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Κόκκινο Πλανήτη, συλλέγοντας δεδομένα στην ατμόσφαιρά του για να προσφέρει στους επιστήμονες καλύτερες πληροφορίες για την ζωή στον Άρη.

«Επιλέξαμε την επική πρόκληση να φτάσουμε στον Άρη επειδή οι επικές προκλήσεις μας εμπνέουν και μας παρακινούν», δήλωσε ο Mohammed bin Rashid, αντιπρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας, σε μια δήλωση του 2014, όπως αναφέρθηκε στο Space.com. Η στιγμή που σταματάμε να αντιμετωπίζουμε τέτοιες προκλήσεις είναι η στιγμή που σταματάμε να προχωρούμε μπροστά. "

Για τα ΗΑΕ, το έργο Hope προσφέρει την ευκαιρία να χτιστεί μια πιο ισχυρή επιστημονική κοινότητα, να χτιστεί εθνικό κύρος και να συμβάλει άμεσα στην παγκόσμια προσπάθεια να αποκαλυφθεί η ιστορική ζωή στον Άρη, σύμφωνα με το Emirati space agency.

Σημειώνεται ότι η NASA έδωσε στην πρώτη αραβική αποστολή συγχαρητήρια και ευχήθηκε «Καλή επιτυχία».

To the @HopeMarsMission: Congratulations on your launch! I wish you a successful journey and look forward to the sol when we are both exploring Mars.



رحلة موفقة pic.twitter.com/AsnkYINX2C