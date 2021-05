Του Αντώνη Κρητικού

Οι πρώτοι 180 Βρετανοί τουρίστες έφθασαν στη Ρόδο σήμερα στη μία το μεσημέρι με δύο πτήσεις της TUI από Μπέρμιγχαμ και Μάντσεστερ (αναμένεται άλλη μία πτήση στις 5:30 το απόγευμα από Λονδίνο με άλλους 79 επιβάτες), επέλεξαν το σμαραγδένιο νησί για διακοπές από την έναρξη κιόλας της τουριστικής περιόδου και παρά τις προτροπές της κυβέρνησης τους να αποφεύγουν χώρες ενταγμένες στην πορτοκαλί λίστα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως η Ελλάδα, λόγω της πανδημίας.

«Κανείς περιορισμός και καμία καραντίνα δεν μπορεί να μας σταματήσει από το να επισκεφθούμε το αγαπημένο μας νησί και να απολαύσουμε τον ήλιο, τη θάλασσα, το καλό φαγητό, όπως κάνουμε για 20 και πλέον χρόνια, μα πάνω απ΄ όλα να δούμε και πάλι τους φίλους μας και να χαρούμε τη ροδίτικη φιλοξενία» ή «η Ρόδος αποτελεί για μας επιλογή ζωής για αυτό και αποφασίσαμε να παντρευτούμε στο νησί την ερχόμενη εβδομάδα», είναι μερικές από τις δηλώσεις των πρώτων Βρετανών τουριστών που αφίχθησαν σήμερα το μεσημέρι στη Ρόδο, δείχνοντας με σαφή τρόπο την αγάπη τους για το νησί.

Θερμή υποδοχή επεφύλαξε στους πρώτους Βρετανούς τουρίστες η Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου, με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Τουρισμού Κώστα Ταρασλιά μοιράζοντας δώρα στους επισκέπτες. Μάλιστα ο αντιδήμαρχος τόνισε πως η επιλογή των Βρετανών να έρθουν στη χώρα μας παρά το γεγονός πως είναι σε πορτοκαλί λίστα ακόμα επιβεβαιώνει το σύνθημα του υπουργείου τουρισμού «all you want is Greece».

Είναι γνωστό ότι η Ρόδος κατατάσσεται χρόνια τώρα στις πρώτες θέσεις της προτίμησης των Βρετανών για διακοπές, ενώ η βρετανική αγορά αποτελεί διαχρονικά τη δεύτερη σημαντικότερη αγορά για τον ροδιακό τουρισμό, μετά τη γερμανική, αν και το 2019 οι Βρετανοί επισκέπτες κατέλαβαν την πρώτη θέση στη λίστα με τις περισσότερες αφίξεις τουριστών στο νησί και το 2020, μεσούσης της πανδημίας, τη δεύτερη θέση.

Οι τουρίστες από τη Βρετανία για την ώρα κατά την επιστροφή στη χώρα τους μπαίνουν σε 10ήμερη υποχρεωτική καραντίνα και υποβάλλονται σε τεστ μετά την επιστροφή τους.

Πηγή: skai.gr