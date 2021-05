Αυτό το καλοκαίρι, η American Airlines είναι έτοιμη να επιστρέψει στην Ελλάδα με έως και 3 πτήσεις ημερησίως, συνδέοντας την Αθήνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Με αρχή την 5η Ιουνίου, η American Airlines θα ξεκινήσει τη νέα καλοκαιρινή πτήση από την Αθήνα (ATH) προς τη Νέα Υόρκη (JFK) με αεροσκάφος Boeing 777-200. Η νέα αυτή πτήση αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό, ως τμήμα της Northeast Alliance μεταξύ των JetBlue και American. Η συνεργασία αυτή προσφέρει στους πελάτες ενισχυμένη διασυνδεσιμότητα και πρόσβαση στο πιο μεγάλο δίκτυο της Northeast.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, με πρώτη προτεραιότητά μας, όπως πάντοτε, την ασφάλεια των πελατών» δήλωσε ο Tom Lattig, Managing Director EMEA Sales, της American Airlines. «Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση για ταξίδι μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ. Οι πελάτες μας είναι ενθουσιασμένοι που θα ξανασυναντηθούν με τους φίλους και την οικογένειά τους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ή με την προοπτική να απολαύσουν το πολυαναμενόμενο ταξίδι των διακοπών τους στην Ελλάδα της Ιστορίας, ή ακόμα να ταξιδέψουν στα υπέροχα ελληνικά νησιά» πρόσθεσε.

Επίσης, ξεκινώντας στις 5 Ιουνίου, η American θα επαναφέρει την εποχική σύνδεση μεταξύ Αθήνας και Σικάγο (ORD), με αεροσκάφος Boeing 787-8, ενώ από τις 18 Αυγούστου, η εταιρεία ξεκινά πάλι τα θερινά δρομολόγια από την Αθήνα προς τη Φιλαδέλφεια (PHL), με αεροσκάφος Boeing 787-8.

Τζέφρι Πάιατ: Η αμερικανική ταξιδιωτική ζήτηση για την Ελλάδα έχει εκτοξευθεί στα ύψη

Η αμερικανική ταξιδιωτική ζήτηση για την Ελλάδα έχει εκτοξευθεί στα ύψη λόγω των θετικών μηνυμάτων που εκπέμπει η χώρα μας, όπως είναι η αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας, η προτεραιότητα που έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση στον εμβολιασμό των κατοίκων στα νησιά και στους εργαζόμενους στον τουρισμό, καθώς και η θέσπιση αποτελεσματικών πρωτοκόλλων υγείας, ανέφερε ο πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ.

I welcome the efforts of U.S. airlines like @americanair to launch new direct flights between our countries. That’s good for the recovery of both our economies and strengthens the people-to-people ties that are so important to our flourishing relationship. https://t.co/RTeTnhDFKH