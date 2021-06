Η ομάδα Up Stories έχει την χαρά να παρουσιάσει στο κοινό ένα σπάνιας ομορφιάς βίντεο από ένα σπάνιο ναυάγιο (σημειωτέον μόνο 2 ναυάγια τέτοιου τύπου έχουν ανακαλυφθεί σε ολόκληρο τον κόσμο) και όλα αυτά σε ένα φυσικό τοπίο που παρόμοιο του συναντάς σε ελάχιστα μέρη του κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα το Up Stories σε συνεργασία με την παγκοσμίως καταξιωμένη καταδυτική ομαδα "Top to Bottom" και με την υποστήριξη των προϊόντων Regina Planet που συνεισφέρουν στο έργο του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» και της δράσης του "Save the Aegean " παρουσιάζουν μια ερευνητική αποστολή στο ναυάγιο του Τσιμεντόπλοιου "PIONEER I" που βρίσκεται στα εκπληκτικά Λιχαδονησια.

Ναι καλά διαβάσατε. Το ναυάγιο που βρίσκεται στα Λιχαδονήσια και αποτελεί ατραξιόν και πόλο έλξης για όσους επισκέπτονται το φημισμένο αυτό σύμπλεγμα νησιών είναι κατασκευασμένο από τσιμέντο (Οπλισμένο σκυρόδεμα) και όχι από ξύλο η σίδερο όπως έχουμε συνηθίσει να είναι τα καράβια στις μέρες μας.

Πρόκειται για μια τεχνολογία που είχε αναπτύξει ο Γερμανικός Στρατός κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και εξυπηρετούσε τόσο στον χρόνο παραγωγής ενός τέτοιου είδους πλοίου. Όσο και στην έλλειψη χάλυβα εκείνη την εποχή.

Το ναυάγιο του τσιμεντόπλοιου "PIONEER I" βρίσκεται στον βυθό της συγκεκριμένης περιοχής από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και οι πληροφορίες αναφέρουν πως όταν βομβαρδίστηκε ήταν φορτωμένο με πολεμικό υλικό το οποίο προοριζόταν για τον ανεφοδιασμό των κατεχόμενων νησιών καθώς και την αποστολή εφοδίων στα Afrika Corps.

Τα τσιμεντόπλοια καθελκύονταν στην «Γερμανική σκάλα» στον Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα το ανώτερο τμήμα του ναυαγίου βρίσκεται στα 9 μέτρα βάθος και φτάνει τα 16 μέτρα.

Ας γνωρίσουμε λοιπόν τα εξωτικά Λιχαδονήσια!

Τα Λιχαδονήσια, ή αλλιώς οι Λιχάδες, είναι ένα σύμπλεγμα από εφτά ή και περισσότερα μικρά νησιά και νησίδες στα βορειοδυτικά της Εύβοιας. Βρίσκονται στο θαλάσσιο χώρο εκεί που ενώνετε ο Βόρειος Ευβοϊκός Κόλπος με τον Μαλιακό και απέναντι από τα Καμένα Βούρλα.

Τα Λιχαδονήσια σχηματίστηκαν κατόπιν ηφαιστειακής δραστηριότητας ενώ μεγάλο τμήμα των νησιών βυθίστηκε από σεισμό του 426 π.Χ. Το όνομά τους προήλθε από τον Λίχα, τον δούλο του Ηρακλή, ο οποίος του παρέδωσε τον χιτώνα της Δηιάνειρας, σύμφωνα με τη μυθολογία και επειδή ο Ηρακλής τον θεώρησε υπαίτιο για τον χιτώνα, τον εκσφενδόνισε στην θάλασσα.

Από τα κομμάτια και το αίμα του σχηματίστηκαν οι Λιχάδες! Μερικές από τις ονομασίες των νησίδων είναι η Μονολιά , η Μεγάλη Στρογγυλή, η Μικρή Στρογγυλή, το Στενό, η Βαγιά, ο Βοριάς, το Λιμάνι καθώς και άλλοι μικροί σκόπελοι και μύρμηκες, που λέγονται Ποντικονήσια. Πως θα φτάσετε στα Λιχαδονήσια. Την καλοκαιρινή περίοδο εκτελούνται καθημερινά και Σαββατοκύριακο δρομολόγια από το λιμάνι των Καμένων Βούρλων Φθιώτιδας.

Εμείς σας προτείνουμε το Ποσειδών Marine Center που εμπιστευτήκαμε για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Το έμπειρο και φιλόξενο πλήρωμα θα σας ξεναγήσουν στα Λιχαδονησια και τα αξιοθέατα της περιοχής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πηγή: Up Stories