Βαριά τιμωρία επέβαλε τη Δευτέρα στη Ρωσία, oμόφωνα, η εκτελεστική επιτροπή της WADA (Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ) για το σκάνδαλο ντόπινγκ που έχει ξεσπάσει, καθώς αποφάσισε τον τετραετή αποκλεισμό της χώρας από τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Την απόφαση επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της RUSADA (Ρωσική υπηρεσία αντιντόπινγκ), Γιούρι Γκανούς, κάνοντας λόγο για τραγωδία.



Αιτία της βαριάς τιμωρίας είναι το εργαστήριο αντιντόπινγκ της Μόσχας, το οποίο σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ είχε προχωρήσει στην παραποίηση ή διαγραφή στοιχείων για δείγματα Ρώσων αθλητών από ελέγχους ντόπινγκ.



Στις 23 Σεπτεμβρίου η WADA είχε ξεκινήσει επίσημη έρευνα, δίνοντας διορία τριών εβδομάδων στη Ρωσία, προκειμένου να αντικρούσει εμπεριστατωμένα τις κατηγορίες.



