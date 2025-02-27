Ολυμπιακός, έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τα δύο σετ που χρειάζονταν κόντρα στη Σεν Ναζέρ και σε συνδυασμό με τη νίκη τους με 3-1 σετ στο πρώτο ματς, πανηγύρισαν στο κατάμεστο «Μελίνα Μερκούρη» τη σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

Με την πανίσχυρη Γιαστρέμπσκι θα κοντραριστούν οι Πειραιώτες στους «8» της διοργάνωσης, οι οποίοι έχουν ήδη πετύχει μεγάλο άθλο. Φιναλίστ των δύο τελευταίων CEV Champions League η πολωνική ομάδα, η οποία είναι στα χαρτιά το φαβορί στο ζευγάρωμα των δύο ομάδων αλλά κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει το τρομερό σύνολο του Αντρέα Γκαρντίνι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καλύτεροι στο πρώτο σετ, το οποίο και πήραν με σκορ 25-19. Ωστόσο, είδαν τους Γάλλους να απαντούν και να ισοφαρίζουν με… παρόμοιο σετ (18-25). Παρόλα αυτά, το κίνητρο των Πειραιωτών ήταν τεράστιο, με τη δύναμη του κόσμου τους και τον τρομερό Ατανασίεβιτς να αναλαμβάνει την επίθεση, πήραν αυτό που ήθελαν σε ένα ζόρικο και απαιτητικό σετ (25-23).

