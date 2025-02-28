Ο Παναθηναϊκός καλείται να συνέλθει από το «σοκ» της ήττας από τη Λαμία, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ενόψει της αναμέτρησης αυτής, ο Ρουί Βιτόρια τόνισε πως αυτός και οι παίκτες του είναι αποφασισμένοι να αντιστρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση, στέλνοντας μήνυμα για λαμπρό μέλλον του συλλόγου.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο ξεχωριστό pregame της Cosmote TV, που θα προβληθεί πριν από τον αγώνα με τον Παναιτωλικό:

Περάσατε μια δύσκολη εβδομάδα, ήταν δύσκολες οι προηγούμενες ημέρες μετά την ήττα από τη Λαμία. Τι είναι αυτό που προσπαθήσατε να κάνατε εσείς, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι, για να μπορέσει η ομάδα να επικεντρωθεί σ’ αυτά που έρχονται;

«Καταρχάς, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι στο παιχνίδι με τη Λαμία δεν ήμασταν καθόλου στο επίπεδο που έχουμε συνηθίσει. Σίγουρα η εικόνα μας ήταν προβληματική. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αποδεχόμαστε και εγώ πρώτος αντιλαμβάνομαι πως τον τελευταίο καιρό η ομάδα παρουσίαζε δυσκολίες και κάποια ξεκάθαρα προβλήματα. Είδαμε που δεν λειτουργήσαμε καλά και όλη την εβδομάδα είχαμε τον χρόνο για να μπορέσουμε και να τα αναλύσουμε, να τα δείξουμε στους ποδοσφαιριστές, αλλά και να τα αντιμετωπίσουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ξέρω τι σκέφτονται οι φίλαθλοι, κι εγώ είναι η αλήθεια πως ήμουν αρκετά απογοητευμένος μετά από τα τελευταία αποτελέσματα και τη γενικότερη εικόνα της ομάδας. Όμως πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση αυτή και να την ξεπεράσουμε.

Πρέπει να δούμε το πρόβλημα κατάματα ως άντρες πάνω απ’ όλα και να κάνουμε ότι μπορούμε να το διορθώσουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε βέβαια σε όλους, είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να παρατήσουμε τη «μάχη». Υπάρχει μια «μάχη» ακόμη μπροστά μας, ξέρουμε ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος μας, ωστόσο, δεν πρόκειται να παραιτηθούμε ποτέ και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν. Αυτή τη στιγμή ξέρω πάρα πολύ καλά τι χρειάζεται η ομάδα. Και για τώρα, αλλά και για το μέλλον. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε πολύ για το μέλλον, ξέρω ότι χρειάζεται να διαφοροποιηθούν κάποια πράγματα, όμως αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επικεντρωθούμε στους στόχους που έχουμε μέχρι το τέλος της σεζόν, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να τους πετύχουμε. Από εκεί και πέρα, θεωρώ πως το μέλλον του συλλόγου θα είναι λαμπρό, ωστόσο, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επικεντρωθούμε πάρα πολύ στα επόμενα παιχνίδια που έχουμε στη διάθεση μας και να κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να τα κερδίσουμε».

Eίπατε ότι είχατε αντιληφθεί πως το τελευταίο διάστημα η ομάδα δεν έπαιζε καλά, οπότε σε τακτικό επίπεδο είναι πολλά αυτά τα οποία βλέπετε πως έχουν αλλάξει και χρήζουν βελτίωσης από το επόμενο κιόλας ματς;

«Πάντα προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες προσαρμογές για το κάθε παιχνίδι ώστε να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες της νίκης, να κερδίσουμε το κάθε ένα από αυτά. Βέβαια αυτό που πρέπει να πούμε πως σ’ ένα «βάθος» είκοσι και πλέον αγώνων, πόσο μάλλον όταν αυτοί είναι συνεχόμενοι Πέμπτη – Κυριακή, θεωρώ πως δεν υπάρχει καμία ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει όλους αυτούς τους αγώνες έχοντας τέλεια απόδοση. Αυτό όμως που ξεχωρίζει τις μεγάλες ομάδες, είναι πως καταφέρνουν και έχουν μηχανισμούς για να μπορέσουν να κερδίζουν ακόμη και όταν δεν πιάνουν την τέλεια απόδοση. Κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να κερδίζουν τους αγώνες.

Είναι αλήθεια πως πριν το ματς με τη Λαμία, στο παιχνίδι με την Βίκινγκουρ η ομάδα είχε δείξει ένα καλό τακτικό πρόσωπο, είχε παρουσιάζει πράγματα που είναι κομμάτι της ταυτότητας μας. Όμως στον αγώνα με τη Λαμία είχαμε κακή εικόνα και την ευθύνη την έχω εγώ που δεν τα καταφέραμε τόσο καλά. Τώρα είναι η στιγμή να δουλέψουμε πάρα πολύ, να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει και είχαμε περισσότερο χρόνο για να τα εντοπίσουμε και να τα βελτιώσουμε. Πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια, να στρωθούμε στη δουλειά, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο και μόνο κοιτώντας το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να τα κερδίσουμε».

