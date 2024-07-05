Βιλντόσα: «Πέρσι δεν πήρα τις ευκαιρίες που ήθελα, όμως δεν πήγα στον Ολυμπιακό για εκδίκηση»

Ο Λούκα Βιλντόσα παρέμεινε στην Ελλάδα αλλά άλλαξε μπασκετική στέγη, καθώς αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό AKTOR και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.



Ο Αργεντινός γκαρντ μίλησε στην επίσημη σελίδα των «ερυθρολεύκων» για την απόφασή του να απαντήσει θετικά στην ομάδα του Πειραιά, για τη δύσκολη σεζόν που πέρασε με το «τριφύλλι», όπου δεν έλαβε τις ευκαιρίες που ήθελε, αλλά και για το κίνητρό του με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν ξέρω πόσοι παίκτες έχουν φορέσει και τις δύο φανέλες, όμως, εγώ, βάσει της εμπειρίας μου, νιώθω ξεχωριστός. Δύο από τις σπουδαιότερες και πιο ιστορικές ομάδες στην Ευρώπη, οι καλύτερες στην Ελλάδα ήθελαν να αποτελέσω μέρος του οργανισμού τους και αυτό είναι κάτι το ξεχωριστό. Πέρυσι ήμουν πολύ χαρούμενος που υπέγραψα με τον Παναθηναϊκό και τώρα νιώθω ακόμη πιο χαρούμενος που ανήκω στον Ολυμπιακό. Νιώθω πραγματικά ευπρόσδεκτος στη νέα μου ομάδα. Μίλησα ήδη με αρκετούς ανθρώπους της ομάδας και ειλικρινά νιώθω πολύ καλά!».«Δεν μπορώ να πω πως ήταν δύσκολη ή εύκολη απόφαση. Ξέρω πως πέρυσι δεν είχα τις ευκαιρίες που ήθελα. Τραυματίστηκα και όταν επέστρεψα δεν είχα την ευκαιρία να παίξω όπως περίμενα, ούτε όπως όλοι περίμεναν. Οπότε το καλύτερο που μπορούσα να κάνω για να το ‘φτιάξω’ αυτό ήταν να φύγω. Υπέγραψαν έναν νέο παίκτη στη θέση μου. Υπήρξαν κάποιες προσφορές από άλλες ομάδες, αλλά για να είμαι ειλικρινής όταν γευτείς το αίσθημα της νίκης, δεν θέλεις να γυρίσεις πίσω… Ξέρω πως ο Ολυμπιακός στοχεύει στο να κερδίσει την Ευρωλίγκα και αυτό θέλω και εγώ. Θέλω να κερδίζω και να δείξω πρώτα από όλα σε εμένα πως μπορώ να βρω ξανά τον εαυτό μου στο παρκέ. Θέλω να δείξω σε όλους πως ο περσινός Λούκα δεν είναι πλέον εδώ!».«Για μένα προσωπικά η περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Έπρεπε να προσαρμόσω το παιχνίδι μου στο να παίζω λίγα λεπτά και μερικές φορές καθόλου. Για να είμαι ειλικρινής ήταν δύσκολο αυτό για εμένα. Είχα κάποιους τραυματισμούς που έκαναν πιο εύκολη την απόφαση του προπονητή να μη με χρησιμοποιεί. Γενικά ήμουν πολύ χαρούμενος στο διάστημα που ήμουν στον Παναθηναϊκό. Η απόφαση που πήρα να υπογράψω στον Ολυμπιακό δεν ήταν για να πάρω κάποια εκδίκηση.Δεν θέλω ο κόσμος να πιστέψει κάτι τέτοιο. Μου φέρθηκαν πολύ καλά, κερδίσαμε τα πάντα και έφυγα έχοντας καλά συναισθήματα για όλους στον οργανισμό. Η απόφασή μου είχε να κάνει με το γεγονός ότι αγαπώ την Ελλάδα και με τον τρόπο που με προσέγγισαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Ήταν διαφορετικός. Με έκαναν να αισθανθώ ξεχωριστός. Μίλησα με τον κόουτς και ένιωσα πραγματικά ευπρόσδεκτος ξανά σε μια ομάδα. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είχα καμιά αμφιβολία μέσα μου στο αν έπρεπε να υπογράψω».«Οι στόχοι μου είναι πολύ υψηλοί. Επέλεξα τον Ολυμπιακό για έναν λόγο. Και αυτός ο λόγος είναι για να τα κερδίσουμε όλα! Θα δώσω το 100% μου και να δείξω τον πραγματικό μου εαυτό σε μια σπουδαία ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν».«Χρειαζόμαστε την στήριξή σας! Εγώ ως αντίπαλος υπέφερα τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρω πως είστε ξεχωριστοί. Εύχομαι πως θα συνεχίσετε να είστε στο πλευρό μας και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να σας δώσουμε χαρά και ικανοποίηση κατακτώντας την Ευρωλίγκα, το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος».

