Βεζένκοφ: «Προς το παρόν είμαι παίκτης των Ράπτορς-Πρέπει να δω τις διαθέσεις τους για μένα»

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του άφησε ο Σάσα Βεζένκοφ στο περιθώριο επίσκεψής του σε καλοκαιρινό καμπ για παιδιά στην Σόφια. Ο Βούλγαρος διεθνής τόνισε πως αυτή τη στιγμή είναι παίκτης των Ράπτορς, αλλά περιμένει να μιλήσουν για να διαπιστώσει τις προθέσεις τους για τον ίδιο. Παράλληλα δήλωσε κολακευμένος για το έντονο ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της Ευρώπης και τόνισε πως στόχος του είναι η νέα σεζόν να τον βρει σε καλή κατάσταση.



Αναλυτικά όσα δήλωσε ο 28χρονος φόργουορντ για τον οποίο έχουν ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός αλλά και ο Παναθηναϊκός:

«Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να πω είναι πως είμαι παίκτης των Ράπτορς. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη. Ξέρετε ότι η προηγούμενη σεζόν δεν ήταν η πιο εύκολη για εμένα, όμως δουλεύω σκληρά, αισθάνομαι καλά. Δεν γνωρίζω πόσο θα μείνω στη Βουλγαρία, αυτό το καλοκαίρι είναι κάπως πιο ιδιαίτερο. Περνάω περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα εξαιτίας και του τραυματισμού μου, κάνω θεραπείες εκεί και θα δούμε τι θα συμβεί. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ στον εαυτό μου όσο περισσότερο μπορώ.Προς το παρόν είμαι παίκτης των Ράπτορς, πρέπει να δούμε τι θέλουν από εμένα, ποιες είναι οι διαθέσεις τους. Θα είναι ένα μακρύ καλοκαίρι και το μοναδικό που με ενδιαφέρει είναι να μείνω υγιής. Όσο για τις ομάδες που ενδιαφέρονται για εμένα, είναι πάντα όμορφο να σε θέλουν. Υπάρχουν και καλά διλήμματα στη ζωή. Ωστόσο, το ξαναλέω, αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι να είμαι υγιής. Έχω συγκεντρωθεί πολύ στον εαυτό μου ώστε στο ξεκίνημα της χρονιάς να βρίσκομαι στο 100%.Ο τραυματισμός μου ήταν το κερασάκι στην τούρτα και ναι, προφανώς επηρέασε τη σεζόν μου. Ήταν όμως φανερό από νωρίς ότι το στιλ στο οποίο ήθελε να παίξει ο προπονητής δεν περιλάμβανε εμένα. Είναι εντάξει όμως, έτσι είναι η ζωή. Απλώς είναι κάπως στενάχωρο όταν σου λένε κάτι και συμβαίνει κάτι διαφορετικό.Δεν έχω άσχημα συναισθήματα για το Σακραμέντο και για τον κόσμο που με καλωσόρισε εκεί. Έκανα πολλούς φίλους στην ομάδα. Όλα ήταν επαγγελματικά, με βοήθησαν και θα είμαι για πάντα ευγνώμων που μου έδωσαν την ευκαιρία για την πρώτη μου εμπειρία στο NBA.Εκεί είναι όλα διαφορετικά, είναι μια άλλη χώρα. Στα 28 μου ήταν πολύ πιο δύσκολο να προσαρμοστώ σε σχέση με ό,τι έζησα στα 17 και στα 18 μου. Νέο στιλ παιχνιδιού, από την κορυφή της Ευρώπης πηγαίνεις και είσαι ένας απ' όλους. Πρέπει να αποδείξεις πράγματα από το μηδέν και αυτό σε επηρεάζει.Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Πολλοί παράγοντες έπαιξαν ρόλο, σίγουρα όμως είμαι χαρούμενος για την απόφαση που πήρα πριν από έναν χρόνο. Ήταν σωστή. Ποιος απορρίπτει το NBA; Δεν γίνεται αυτό.Η σεζόν που πέρασε μου έδειξε ποιους ανθρώπους σέβομαι, ποιους αγαπώ, με δίδαξε να έχω αυτοπεποίθηση και να μην τα παρατάω ποτέ. Το NBA είναι ένα νέο μάθημα που σου δείχνει πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα.Πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος, να μην τα παρατάς και πρέπει και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Όποτε μπορώ θέλω να έρχομαι στη Βουλγαρία για να έχουν τα παιδιά ένα παράδειγμα να ακολουθήσουν. Πολλά παιδιά ενδιαφέρθηκαν για το NBA εξαιτίας μου, αυτός ήταν ένας στόχος. Τα παιδιά είναι το μέλλον και πρέπει να τους δείχνουμε τον σωστό δρόμο».

