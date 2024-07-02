Βεζένκοφ: Μίλησε για τη μεταγραφή του και αναφέρθηκε σε «όμορφα διλήμματα»

Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν έκλεισε την… πόρτα για το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη!

Όμως τόνισε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή λογίζεται ως παίκτης των Ράπτορς αλλά θέλει να συζητήσει με τη νέα του ομάδα για να δει τι σκέφτονται για εκείνον.

Παράλληλα μίλησε για τον προσωπικό του στόχο της επόμενης σεζόν ενώ νιώθει κολακευμένος από το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών ομάδων!

Πηγή: skai.gr

