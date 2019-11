Στο πάνθεον των μεγάλων του τένις, και στους θρύλους του ελληνικού αθλητισμού, καταχωρίστηκε με ανεξίτηλα γράμματα από την Κυριακή ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έγραψε ιστορία νικώντας με 2-1 σετ (6-7, 6-2, 7-6) τον Ντομινίκ Τιμ στον τελικό των ATP Finals στο Λονδίνο. Το ματς με τον Αυστριακό ήταν συναρπαστικό με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ.

Με μεγάλη ανατροπή ο Στέφανος κατέκτησε έτσι τον 4ο και μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας του στην O2 Arena, και έγινε ο έκτος νεότερος πρωταθλητής στην 50ετή ιστορία του τουρνουά. Για "νέο βασιλιά του Λονδίνου" κάνει λόγο η διοργάνωση.

Παρά το γεγονός πως έχασε το πρώτο σετ στις λεπτομέρειες, με 8-6 στο τάι-μπρέικ, o Έλληνας πρωταθλητής έκανε επίδειξη δύναμης στο 2ο σετ με 6-2. Στο 3ο προηγήθηκε με 3-1 με break, ωστόσο ο Αυστριακός αντέδρασε και υποχρέωσε τον 21χρονο πρωταθλητή να σερβίρει για να μείνει στο ματς, ωστόσο και το 3ο σετ, οδηγήθηκε σε τάι-μπρέικ.

Εκεί ο Τσιτσιπάς έκανε τα εύκολα-δύσκολα, αφού προηγήθηκε 4-1 με δύο mini-break, ο Τίεμ απάντησε με τρεις σερί πόντους, αλλά ο Τσιτσιπάς απάντησε με ένα ακόμα mini-break, κράτησε το σερβίς του στους δύο επόμενους πόντους και έκανε το 7-4 για να κατακτήσει τον τίτλο. Αυτή ήταν η 3η νίκη του Τσιτσιπά κόντρα στον Αυστριακό αντίπαλο του και έτσι ανέβασε το ρεκόρ του σε 9-8 για φέτος κόντρα σε αθλητές της πρώτης δεκάδας.



Ο Τζον Μακενρό κατέχει το ρεκόρ του νεότερου πρωταθλητή, ανυψώνοντας το τρόπαιο το 1978, όταν ήταν 19 ετών. Οι πέντε νεότεροι νικητές στην ιστορία του τουρνουά έφτασαν στην πρώτη θέση στην ATP Rankings.

Να σημειωθεί πως στην κορυφαία διοργάνωση του τένις ATP Finals στο Λονδίνο αγωνίζονται κάθε χρόνο οι οχτώ πρώτοι τενίστες της παγκόσμιας κατάταξης.

THE NEW KING OF LONDON 👑



🇬🇷 @StefTsitsipas becomes the first Greek player to win the #NittoATPFinals 🙌



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/vgqwdbfQiS