Τρίτη σερί ήττα για τους Μπακς - Τα φάουλ περιόρισαν τον Αντετοκούνμπο

Την τρίτη διαδοχική ήττα τους τη φετινή σεζόν από τους Νικς γνώρισαν τα ξημερώματα οι Μπακς (107-116), οι οποίοι γνώρισαν την τρίτη σερί ήττα τους στα τελευταία παιχνίδια του NBA.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, όμως αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα με τα φάουλ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η παρουσία του στον αγώνα.

Παρ' όλα αυτά, ο Έλληνας σούπερ σταρ «άγγιξε» το triple-double, πετυχαίνοντας 30 πόντους (11/14 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/11 βολές), μάζεψε 9 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ, ενώ είχε 2 λάθη και 5 φάουλ σε 34:52.

Ο Κάιλ Κούζμα (7/11 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και ο Ράιαν Ρόλινς (5/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) είχαν ο καθένας από 20 πόντους, με τον δεύτερο να κάνει career high.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Ο Τζι Ανουνόμπι, ο οποίος σκόραρε 20 από τους 31 πόντους του στην 4η περίοδο. Ο Μάιλς Μπρίτζες πρόσθεσε 26 πόντους για τους Νεοϋορκέζους, με τον Τζος Χαρτ να έχει 13 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο Καρλ Άντονι Τάουνς ήταν και εκείνος «διπλός» με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 19-25, 49-60, 73-81, 107-116

