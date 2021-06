Ο Καρλ Νάσιμπ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης του Αμερικανικού Ράγκμπι που δηλώνει ανοιχτά πως είναι ομοφυλόφιλος. Αργότερα, η δήλωση του αυτή «χειροκροτήθηκε» από προπονητές, ομάδες καθώς και από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος

Δεν είναι μυστικό ότι υπήρχαν ανέκαθεν ομοφυλόφιλοι παίκτες στο NFL, αλλά ο φόβος της αντίδρασης από τους οπαδούς, τους συμπαίκτες και τους εργοδότες τους τους εμπόδισαν να εκδηλωθούν. Τώρα οι καιροί φαίνεται να αλλάζουν σιγά σιγά

Από τους πρώτους που έδειξαν την υποστήριξή τους στον Νάσιμπ ήταν η ομάδα του, οι Las Vegas Raiders και ο προπονητής τους Jon Gruden: «Έμαθα πριν από πολύ καιρό ότι αυτό που κάνει έναν άντρα διαφορετικό είναι αυτό που τον κάνει υπέροχο», δήλωσε ο Gruden στο ESPN. Ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας δημοσίευσε ένα «screenshot» της δήλωσης του Νάσιμπ μαζί με το μήνυμα: «Υπερήφανοι για εσένα Καρλ.»

Το NFL μίλησε για το σεβασμό του προς τον Νάσιμπ σε δημοσίευση του στο twitter «Η οικογένεια NFL είναι περήφανη για τον Carl που μοιράστηκε με θάρρος την δική του αλήθεια σήμερα», ανέφερε η δήλωση. «Η εκπροσώπηση έχει σημασία. Μοιραζόμαστε την ελπίδα του ότι σύντομα κάποια μέρα, δηλώσεις όπως αυτή δεν θα αποτελούν πλέον είδηση καθώς βαδίζουμε προς την πλήρη ισότητα για την κοινότητα της LGBTQ +. Ευχόμαστε στον Καρλ τα καλύτερα για την ερχόμενη σεζόν. »

Επίσης, παλαίμαχοι παίκτες επέλεξαν να χαιρετίσουν την ανακοίνωση του Νάσιμπ. Ο προπονητής του Hall of fame Warren Moon αναγνώρισε ότι οι γκέι παίκτες είχαν συνεισφέρει εδώ και πολύ καιρό στο NFL: «Πραγματικά περήφανος για τον Carl Nassib. Ο πρώτος ενεργός ποδοσφαιριστής που το έκανε ποτέ. Έπαιξα με πολλά παιδιά που δεν ήταν ποτέ αρκετά άνετα για να κυκλοφορήσουν δημόσια. Ήταν σπουδαίοι συμπαίκτες και προφανώς πολύ ταλαντούχοι », έγραψε ο Moon στο Twitter. «Όσο μας βοήθησαν να κερδίσουμε και ήμασταν συμπαίκτες - η σεξουαλική τους προτίμηση δεν ήταν ποτέ πρόβλημα… Ζούμε σε μια διαφορετική εποχή τώρα όπου η διαφορετικότητα είναι πολύ πιο αποδεκτή. Σε ευχαριστούμε Carl και ελπίζω ότι αυτό θα επιτρέψει σε άλλους αθλητές να δουν, ότι είναι εντάξει να πουν ποίοι είναι ... »

