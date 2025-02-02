To μεγαλύτερο trade όλων των εποχών: Στους Λέικερς ο Ντόντσιτς, στο Ντάλας ο Ντέιβις

Ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, trade όλων των εποχών είναι γεγονός! Οι Μάβερικς παραχωρούν στους Λέικερς τον Λούκα Ντόντσιτς παίρνοντας ως αντάλλαγμα τον Άντονι Ντέιβις.

Το πακέτο περιλαμβάνει ακόμη την μετακόμιση στο Ντάλας μιας επιλογής πρώτου γύρου στο ντραφτ του 2029, καθώς επίσης και των Μάξι Κλέμπερ και Μαρκίφ Μόρις, ενώ ο Μαξ Κρίστι θα πάει στο Λος Άντζελες. Στο deal εμπλέκονται και οι Γιούτα Τζαζ, που θα αποκτήσουν από τους Λέικερς τον Τζέιλεν Χουντ-Σιφίνο και δύο draft pick δεύτερου γύρου για το 2025.

Τα ρεπορτάζ στις ΗΠΑ αναφέρουν πως παρότι ο Ντόντσιτς δεν είχε ζητήσει ανταλλαγή, ήταν οι Μάβερικς που προσέγγισαν τους Λέικερς πρώτοι και εκείνοι βλέποντας την ευκαιρία δεν αρνήθηκαν.

Οι Λέικερς εξασφάλισαν έναν παίκτη που θα αποτελέσει τον ηγέτη της ομάδας τα επόμενα χρόνια, από τη στιγμή που ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι 40 ετών, ενώ οι Μάβερικς πήραν έναν σπουδαίο ψηλό που τους έλειπε και θα πλαισιώσει τους Κάιρι Ίρβινγκ και Κλέι Τόμπσον.

Ο τζένεραλ μάνατζερ των Μάβερικς, Νίκο Χάρισον, εξήγησε το σκεπτικό της ανταλλαγής λέγοντας πως «... πιστεύω πως η άμυνα κερδίζει τα πρωταθλήματα. Με έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς και παίκτες στο ΝΒΑ, θα έχουμε καλύτερες πιθανότητες έχοντας πιο αμυντικό προσανατολισμό. Έχουμε χτιστεί για να πάρουμε το πρωτάθλημα τώρα και στο μέλλον».

Ο Ντόντσιτς, που τον επόμενο μήνα κλείνει τα 26, είναι εκτός δράσης με θλάση από τα Χριστούγεννα, αλλά πολύ σύντομα θα επιστρέψει. Φέτος έχει 28,1 πόντους, 8,3 ριμπάουντ και 7,8 ασίστ κατά μέσο όρο. Έχει επιλεγεί στην καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ αλλά και στο All Star Game πέντε φορές, ενώ πέρσι (2024) ήταν πρώτος σκόρερ στο ΝΒΑ.

Ο Ντέιβις, που τον Μάρτιο κλείνει τα 32, πήρε το πρωτάθλημα το 2020 και το Κύπελλο το 2023 με τους Λέικερς. Φέτος έχει 25,7 πόντους, 11,9 ριμπάουντ, 3,4 και 2,1 τάπες κατά μέσο όρο. Έχει επιλεγεί τέσσερις φορές στην καλύτερη πεντάδα του πρωταθλήματος και δέκα φορές στο All Star Game.

