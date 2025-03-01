Το έκανε θρίλερ αλλά πέρασε από το Αστρομπάλ ο Παναθηναϊκός και φώναξε για πλεονέκτημα

Eπιτέλους... διπλό για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν νίκησε 96-93 τη Βιλερμπάν στο «Αστρομπάλ» για την 27η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ανέβηκε στο 17-10 και έμεινε μόνη τρίτη στη βαθμολογία, κάνοντας ένα πολύ ισχυρό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας μετά τις ήττες όλων των άμεσων ανταγωνιστών της για τετράδα! Αυτή ήταν, μάλιστα, η πρώτη εκτός έδρας νίκη των «πράσινων» στη διοργάνωση μέσα στο 2025.

Ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο του αγώνα σε όλη τη διάρκειά του και έφτασε μέχρι το +17 (16-33), διατηρώντας σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού ένα σημαντικό προβάδισμα. Παρόλα αυτά, έχασε τη συγκέντρωσή του στο τέταρτο δεκάλεπτο, επιτρέποντας στη Βιλερμπάν να επιστρέψει και να περάσει και μπροστά στο σκορ (79-78).

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι «πράσινοι» με ηγετική παρουσία από τον Κώστα Σλούκα και τον Κέντρικ Ναν κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο του παιχνιδιού και εν τέλει πήραν το σημαντικό διπλό, που τους εδραιώνει στην τετράδα.

Στην 28η αγωνιστική η Βιλερμπάν θα υποδεχθει τη Μακάμπι (7/3, 21:00) και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ (6/3, 21:45).

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με κάρφωμα του Γκέιμπριελ (0-2), ενώ η Βιλερμπάν βρήκε ένα αντίστοιχο από τον Σακό για το 2-2. Ο Όσμαν ευστόχησε σε δύο βολές (2-4), με τον Ναν να σκοράρει από κοντά για το 2-6. Ο Μπράουν έβαλε δύο συνεχόμενα λέι απ (2-10), με τον Πάρις Λι να πετυχαίνει το πρώτο τρίποντο του αγώνα για το 5-10. Ο Μαλεντόν επιτέθηκε στο καλάθι και σκόραρε (7-10), πριν ευστοχήσει σε τρίποντο για το 10-12. Ο Σακό πέτυχε καλάθι από κοντά (12-12), πριν ο Ναν βάλει μακρινό τρίποντο για το 12-15. Ο εξαιρετικός Μαλεντόν ευστόχησε σε σουτ μέσης απόστασης (14-15), ενώ ο Πλάις έδωσε ασίστ για το τρίποντο του Σλούκα (14-18). Ο Ναν συνέχισε τον… χορό σουτ από τα 6,75μ. (14-21), με τον Σλούκα να δημιουργεί έτοιμο καλάθι στον Μήτογλου για το 14-23. Ο Μήτογλου και ο Μπλακ αντάλλαξαν λέι απ και διαμόρφωσαν το 16-25 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Μήτογλου ευστόχησε σε ακόμη ένα μακρινό σουτ (16-28), ενώ ο Πλάις έβαλε το πρώτο του καλάθι για το 16-30. Ο Μήτογλου πέτυχε πολύ δύσκολο καλάθι (16-33), με τον Μαλεντόν και τον Αζινσά να ρίχνουν τη διαφορά στο 21-33 με βολές και τρίποντο. Ο Μήτογλου συνέχισε το εντυπωσιακό του παιχνίδι με κάρφωμα (21-35), όμως ο Αζινσά με τρίποντο και οι Σακό, Ρόμπερσον με βολές μείωσαν σε 28-35. Ο Χουάντσο έδωσε λύση στους φιλοξενούμενους με τρίποντο από τη γωνία (28-38), ενώ ο Όσμαν έδωσε ασίστ στον Μπράουν για λέι απ που διαμόρφωσε το 28-40. Ο Αζινσά πέτυχε ένα ακόμη τρίποντο (32-41), με τον Μαλεντόν να πετυχαίνει λέι απ για το 34-41. Ο Ρόμπερσον έφερε ακόμη πιο κοντά τους Γάλλους (36-41), με τον Χουάντσο να ευστοχεί σε ένα ακόμη μεγάλο σουτ και να κερδίζει φάουλ, βάζοντας τις βολές για το 36-46. Ο Ντε Κολό πήρε τρεις βολές και τις έβαλε (39-46), με τον Χουάντσο να σκοράρει λέι απ για το 39-48. Ο Γάλλος γκαρντ πέτυχε γκολ φάουλ (42-48), με τον Σακό να καρφώνει εντυπωσιακά για το 44-48. Ο Μπράουν έκοψε το σερί των Γάλλων με σουτ μέσης απόστασης, ενώ ο Ναν με λέι απ και ο Χουάντσο με βολές έγραψαν το 44-54 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ένα τρίποντο του Λι και ένα καλάθι του Σακό έφεραν τη Βιλερμπάν στο -7 (49-56). Ο Ναν έδωσε λύση στους φιλοξενούμενους με λέι απ (49-58), με τον Όσμαν να πετυχαίνει συνεχόμενα καλάθια και να γράφει το 50-62. Ο Ρόμπερσον από κοντά μείωσε για τους γηπεδούχους (52-62), με τον Ναν να καρφώνει στον αιφνιδιασμό και να γράφει το 52-64. Ο Μπράουν έδωσε φοβερή ασίστ στον Γκραντ, που ευστόχησε από τη γωνία και έγραψε το 52-67. Ο Πλάις έδωσε ασίστ για το καλάθι του Χουάντσο (54-69), με τον Ντε Κολό να βάζει πέντε σερί πόντους για το 59-69. Ο Μπλακ και ο Πλάις σκόραραν από κοντά (61-71), με τον Ντε Κολό να γράφει στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου το 63-71.

Tibor Pleiss, yeni takımıyla defteri açıyor! ✨@paobcgr ☘ pic.twitter.com/9ZEhhyu9nU — Turkish Airlines EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) February 28, 2025

Η τέταρτη περίοδος δεν ξεκίνησε καλά για τον Παναθηναϊκό, με δύο σερί λάθη του Ναν να φέρνουν ισάριθμους αιφνιδιασμούς της Βιλερμπάν και καλάθια των Ρόμπερσον και Χάρισον για το 68-71. Ο Σλούκας έδωσε λύση με μεγάλο τρίποντο (68-74), με τον Χάρισον να καρφώνει και να γράφει το 70-74. Ο Αζινσά μείωσε με σουτ τριών πόντων στο καλάθι (73-75), πριν ευστοχήσει και πάλι σε δύο συνεχόμενα μακρινά σουτ για το 79-78. Ο Γκέιμπριελ πέτυχε καλάθι από κοντά (79-80), με τον Ναν να βάζει 1/3 βολές για το 79-81. Ο Σάκο πήρε επιθετικό ριμπάουντ και κάρφωσε (81-81), με τον Σλούκα να σκοράρει μετά το κλέψιμο του Γκραντ για το 81-83. Ο Χάρισον πήρε βολές και έβαλε τη μία (82-83), όμως ο Σλούκας έπαιξε μία τρομερή άμυνα και κέρδισε αντιαθλητικό, γράφοντας το 82-85 με βολές. Ο Ναν πέτυχε τρίποντο, όμως ο Ντε Κολό του απάντησε για το 85-88. Ο Μήτογλου πέτυχε γκολ φάουλ αλλά έχασε τη βολή (85-90), όμως ο Χάρισον ευστόχησε σε τρίποντο και μείωσε σε 88-90. Ο Ναν έβαλε δύο βολές, με τον Σλούκα να κάνει το ίδιο για το 88-94. Ο Χάρισον κράτησε ζωντανή τη Βιλερμπάν με τρίποντο (91-94), όμως ο Ναν έβαλε τις βολές του για το 91-96. Ο Σακό σκόραρε όμως η Βιλερμπάν δεν πρόλαβε να κάνει φάουλ και το ματς έληξε 93-96.

Τα δεκάλεπτα: 16-25, 44-54, 63-71, 93-96

