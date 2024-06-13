Το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι αύριο στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ- Ολυμπιακός… Η στιγμή της στέψης του πρωταθλητή έφτασε. Ζήστε στον bwinΣΠΟΡ FM όλη την δράση του απόλυτου ντέρμπι «αιωνίων» που θα κρίνει τα πάντα.

Οι «πράσινοι» θέλουν να ολοκληρώσουν την μεγάλη ανατροπή και να σηκώσουν το τρόπαιο μπροστά στον κόσμο τους. Οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν την αντίδραση και το break που θα τους χαρίσει τον τίτλο!

Την Παρασκευή (14/06) τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την μητέρα των μαχών, με τις δύο ομάδες να μην έχουν άλλα περιθώρια. Συντονιστείτε για τα τελευταία νέα που θα σας βάλουν από νωρίς στο… παιχνίδι και στις 21:15 ζήστε κι εσείς κάθε φάση, με τους Γιώργο Πετρίδη και Χρήστο Ρομπόλη να περιγράφουν όλα όσα θα συμβούν στο παρκέ του ΟΑΚΑ.

Μετά τη λήξη του αγώνα, μεταφερόμαστε στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις, ρεπορτάζ και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ – Ολυμπιακός, αύριο στις 21:15.

Αυτή τη φορά, η κορυφή χωράει μόνο έναν.

Τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

