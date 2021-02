Σπουδαία πρόκριση για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Australian Open. Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε με 3-2 σετ τον θρυλικό Ισπανό πολύπρωταθλητή Ράφα Ναδάλ με ανατροπή και πέρασε για δεύτερη φορά στα ημιτελικά της διοργάνωσης!

"Είμαι άφωνος. Δεν έχω λόγια (…) είναι απίστευτο συναίσθημα να αγωνίζομαι σε τέτοιο επίπεδο και να τα δίνω στο κορτ" δήλωσε μεταξύ άλλων ο Στέφανος, εμφανώς συγκινημένος μετά την επική πρόκριση. O΅Έλληνας αστέρας του τένις φαινόταν να μην μπορεί να πιστέψει τον άθλο του.

"Μια φορά πολεμιστής, πάντα πολεμιστής" αναφέρουν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές του Australian Open, αποθεώνοντας τον Έλληνα τενίστα.

"Tι μάχη. Ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις Ραφαέλ Ναδάλ" προσθέτουν σε άλλο tweet, παραθέτοντας βίντεο με τον Ισπανό παίκτη να αποχωρεί απογοητευμένος από το κορτ.

What. A. Battle 💯



We know you'll be back @RafaelNadal 👏#AO2021 | #AusOpenl pic.twitter.com/LU2BmBFLa6