Την πρόκριση στον πρώτο του τελικό μέσα στο 2025 πανηγύρισε το βράδυ της Παρασκευής (28/02) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και επιβλήθηκε με 2-0 σετ (6-4, 6-4) του Ολλανδού, Ταλόν Χρίκσπορ (Νο.47) μετά από 1 ώρα και 23 λεπτά αγώνα, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό του ATP 500 του Ντουμπάι.

Μια νίκη ιδιαίτερης σημασίας για τον ίδιο τον Στέφανο, καθώς, νωρίτερα σήμερα, είχε δηλώσει ένεκα της συμπλήρωσης δύο ετών από την τραγωδία των Τεμπών πως: «Ο αγώνας που θα παίξω σήμερα, καθώς και όλη η δύναμη και η προσπάθειά που θα καταβάλω σε αυτόν, είναι αφιερωμένα στη μνήμη αυτών των ανθρώπων».

Χάρη στο πολύ καλό του σερβίς και το υψηλό ποσοστό επιτυχημένων πόντων από το πρώτο του σερβίς (25/28, 89%), ο 26χρονος πρωταθλητής έφτασε στην πολυπόθητη νίκη, δίχως να χάσει κανένα δικό του γκέιμ, αλλά και χωρίς να χρειαστεί να σώσει κάποιο break.

Κάπως έτσι, ο Στέφανος έκανε το «3 στα 3» απέναντι στον Ολλανδό, την ώρα όπου προκρίθηκε σε τελικό διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 11 μήνες! Το Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης, θα διεκδικήσει αύριο τον 12ο τίτλο της καριέρας του απέναντι στον Καναδό, Νο.21 της παγκόσμιας κατάταξης, Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ.

Παράλληλα, ο Τσιτσιπάς συνέχισε την καλή του παράδοση στο εν λόγω τουρνουά, καθώς, μετράει πλέον τρεις τελικούς (2019, 2020, 2025) και έναν προημιτελικά (2018) στις προηγούμενες παρουσίες του στα κορτ του Ντουμπάι.

