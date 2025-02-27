Τένις: Εκτός Ντουμπάι ο Μεντβέντεφ - Πώς επηρεάζεται ο Τσιτσιπάς

Θύμα μεγάλης έκπληξης έπεσε ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ στο ATP 500 του Ντουμπάι.

Ο Ρώσος τενίστας, Νο.6 της παγκόσμιας κατάταξης, ηττήθηκε με σκορ 2-1 σετ (6-2, 6-7, 5-7) από τον Ολλανδό, Τάλον Χρίκσπουρ, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τα ημιτελικά του θεσμού.

Ο 29χρονος Ρώσος μετά την κατάκτηση του πρώτου σετ, κατέρρευσε αγωνιστικά και... πνευματικά, καθώς, κατά τη διάρκεια του δευτέρου σετ τσακώθηκε με τον ρέφερι σε πολύ έντονο ύφος, προτού αποσυρθεί από το κορτ για περίπου 5 λεπτά με το πρόσχημα ότι χρησιμοποιεί το break toilet.

Ο αποκλεισμός του Μεντβέντεφ είναι ένα θετικό νέο για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος σε λίγη ώρα αντιμετωπίζει τον Ιταλό, Ματέο Μπερεντίνι (Νο.30) και σε περίπτωση πρόκρισης θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Χρίκσπουρ (Νο.47).



